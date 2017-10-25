莫赫拉出租房里垃圾成堆

莫赫拉出租房里垃圾成堆
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泪崩：租房给流浪者后屋子几乎被毁

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 25 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者阿什利.布尔克Ashley Burke报道，渥太华一位房东在参加市政府和慈善组织赞助的给无家可归者提供住房的项目后却发现自己的出租房垃圾成堆、到处是苍蝇和蛆虫、光是房间清理费就要花几千加元，这还没有算房间修复费用这笔更大的开支。

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房东莫赫拉

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崭新的电炉三个月就变成这样
崭新的电炉三个月就变成这样 © Ashley Burke/CBC News

这位房东名叫尼丁.莫赫拉Nitin Mehra，今年32岁。他8年前在渥太华买了一套上下两层的复式房，几年后他又买了一套房自己居住，把第一套复式房用来出租。

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复式房楼下的单元租给了一对年轻夫妇。今年春天莫赫拉为楼上的小单元买了新的炉具和冰箱，然后在网上登广告出租这个一间卧室、另有厨房和厕所的单元。

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莫赫拉出租房的厨房洗碗池
莫赫拉出租房的厨房洗碗池 © Ashley Burke/CBC News

广告登出后几个星期，莫赫拉收到慈善组织救世军 Salvation Army的一位工作人员打来的电话，邀请他参加为渥太华无家可归者提供住房的项目，说这是渥太华市政府和救世军共同发起的项目，参加这一项目的还有11个慈善组织和保健机构；如果房东参加了这个项目，不但房租会由市政府支付、而且如果有意外的开支也不用房东掏腰包，还会有指定的社会工作者每个星期前往探视原来是无家可归者的房客、以确保该房客生活起居正常，并负责给房客安排提供所需要的精神和健康方面的帮助。

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有收入又做善事

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莫赫拉觉得这是一个风险不大的项目，而且能够帮助社会上的弱者，于是不但同意参加这一项目、而且同意降低自己原来开出的房租价格。

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房客把冰箱变成这样
房客把冰箱变成这样 © Ashley Burke/CBC News

很快，4月份就有一个常年无家可归的男子与他签署了租房协议、成了莫赫拉的房客。不过，莫赫拉并没有与渥太华市政府、救世军或任何其他机构签署相关的文件。

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仅仅三个月后莫赫拉就发现事情不对头。

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事情不对头

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厕所变成了这个样子
厕所变成了这个样子 © Ashley Burke/CBC News

由于莫赫拉的房屋贷款需要续签，银行派出的房产评估员给出的房产价值评估报告把其复式房的估价大大降低了，而且问他其复式房是否涉及毒品问题。

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莫赫拉吓了一跳，赶紧给负责他房客的社会工作者打电话，这个属于加拿大精神健康协会Canadian Mental Health Association (CMHA) 的社会工作者告诉莫赫拉他从来没有见过该房客、也没有进过该出租房，只是把一个水桶和一个拖把留在了出租房门口；这位社会工作者说自己的工作负担很重，根本没有时间在一个客户身上花太多的时间。

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当莫赫拉获得授权进入其租客的房间后，他被眼前的景象吓坏了：地上有人屎、苍蝇到处飞舞、蛆到处乱爬、厨房的垃圾有膝盖高、到处是腐烂食品和垃圾、几个月前还是崭新的电炉和微波炉脏得惨不忍睹。

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房客有厕所不用却在这里尿尿
房客有厕所不用却在这里尿尿 © Ashley Burke/CBC News

加拿大广播公司记者前去采访时不得不戴上口罩和防护服。

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房子被糟蹋

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莫赫拉以房客造成健康和火灾危险的理由中止了租房协议，把他驱赶了出去；这位房客现在又成了街头流浪汉。

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莫赫拉找专门的清理公司询问了清理其出租房的费用，该公司给出的价格是3500加元。莫赫拉说对他的出租房进行维修以恢复原状的费用会更高。

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莫赫拉说本来好好的出租房被房客搞成这样让他欲哭无泪、夜里常常郁闷的睡不着觉。

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踢皮球

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莫赫拉说他提供了一个干净、舒适、安全的房间给渥太华市政府帮助无家可归者的项目，这个项目的出发点是好的，但实行起来却到处是问题。不论是渥太华市政府、救世军还是慈善组织，对他的问题都采取了踢皮球的态度，都说不是自己的责任。

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救世军说他们只负责找愿意参加为无家可归者提供住房的房东；提供社会工作者的加拿大精神健康协会说其工作人员去家访时如果房客不在家或者是不开门，则他们没有时间等待，而且房子出了问题应该有房客负责；渥太华市政府拒绝接受CBC记者的采访，在加拿大广播公司记者多次追问的情况下，渥太华市政府终于派工作人员访问了莫赫拉的出租房，并要莫赫拉把有关的开支发票提供给市政府研究处理。

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