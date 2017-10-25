加拿大人口中移民超过 1/5，五年接收120 万人

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加拿大统计局星期三 (10月25日) 公布了2016 年的一些人口普查数据，普查发现，2016 年加拿大人口中，移民的比例已达到 自 1921年以来的最高水平。

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加拿大统计局公布新的数字，正值联邦政府即将在众议院提交年度移民指标之际，自由党政府为 2017年设置的接收移民指标为 30万人。

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© La Presse canadienne/Darryl

移民占人口的1/5以上

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人口普查数据显示，2016年，加拿大人中有21.9% 是移民或永久居民，高于2006年的19.8%。

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不过，这个比例并不是有史以来最高的，1921年时加拿大的移民比例一度高达22.3%。

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加拿大统计局估计，到2036年，移民人数可能占到高达加拿大总人口的30%。

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报告说，在2011年至2016年期间，加拿大总共接收了120万新移民，其中 60.3% 被列为 “经济” 类移民 – 近一半人是通过技术移民计划来到加拿大的。

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移民往西走

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统计还显示，移民正在大批“进军“加拿大的平原省份，在阿尔伯塔省、马尼托巴省和萨斯喀彻温省，新移民的比例都有明显增加。

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不过，新移民中仍然有 39% 的人选择定居安大略省，但2001年时多达 55.9% 的新移民选择安省。

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加拿大统计局的高级分析师雷内·霍勒（René Houle）说：“这不仅仅是由于经济状况，而是因为一些省份正在利用省和地区提名计划，吸引符合当地经济需求的移民”。

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大城市仍然是最吸引移民的地方。

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统计报告说， 56% 的移民住在多伦多、蒙特利尔和温哥华以及周边地区，而在加拿大的本土人口中，只有三分之一的人住在这三个大城市。

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© Mark Blinch/Canadian Press

过 60%来自亚洲和中东，非洲移民大增

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加拿大统计局说，超过 60%的新移民来自亚洲和中东，是迄今为止最大的移民来源地区。

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然而，非洲现在已经超过欧洲，成为新移民的第二大重要来源，13.4%的新移民是非洲人。

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报告说，这主要是由于近年来魁北克省吸引说法语人口的努力，来自非洲的新移民近一半定居在魁北克省。

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根据统计，新移民来源国的前三名是：

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菲律宾（15.6%） 印度（12.1%） 中国（10.6%）

美国人在新移民中占接近 3%，来自加拿大的两个前老祖宗 – 法国和英国的人则占所有新移民的 4%。

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另外，由于难民的涌入，叙利亚人跃窜到移民来源的第 7 位，在2011年时，叙利亚在加拿大移民来源国的排名是第 50 名。

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22.3% 为 “可见” 少数族裔

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人口普查还显示，目前有 770万加拿大人属于有色人种，占人口的 22.3%。

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1981年时加拿大的有色人种只有 4.7%，统计局预测，到 2036 年有色人种可能会占到总人口的 33%。

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在 “可见”少数族裔中，25.1% 为南亚人，20.5% 为华人，15.6% 是黑人。

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另外，有 6%的加拿大人说自己有一定的原住民血统。

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加拿大与其他一些国家非本土出生人口在总人口中占的比例：

1. 澳大利亚 （2016年）： 28% 2. 加拿大（2016年）： 21.9% 3. 德国：15% 4. 美国（2016年）： 14% 5. 英国 ：13% 6. 法国 ：12% 7. 意大利： 10% 8. 俄罗斯：8% 9. 日本 ：2% · 除澳大利亚、加拿大和美国的比例为2016年的统计外，其他国家的比例为 2001-2015年不等。

（RCI with CBC）

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