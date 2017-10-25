蒙特利尔18岁骑车者被非法 U Turn汽车撞死，家人朋友上山悼念

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大蒙特利尔市的皇家山上，星期三（10月25日）早晨，一些人聚集在一起，为本月初骑车被撞丧生的年轻人 Clément Ouimet 举行悼念仪式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

悼念者中包括 Clément Ouimet 的家人朋友以及骑车爱好者们，他们在山上出事地点附近的树上悬挂了一辆白色自行车，车轮上扎有鲜花，悼念这位年纪轻轻就离开人世的骑自行车者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Lauren McCallum

皇家山是不少骑车爱好者喜欢去的地方，加拿大广播公司报道说，10月4日，18岁的 Clément Ouimet 正沿着山道骑车，一辆汽车突然在一个不能 U Turn 的地方非法转弯，结果撞上了这位年轻人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Clément Ouimet 被送到医院后死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Clément Ouimet, 18 © Submitted by Jules Marchetti

Clément Ouimet 之死进一步引起人们对保护骑自行车者问题的关注，蒙特利尔市公布了一系列新的安全措施，其中包括安装更多的速度数字指示器、更多的水泥墩子、更为明显的禁止 U 型转弯的标识。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔警方表示，正在对 Clément Ouimet 在皇家山被撞丧生事件进行调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada