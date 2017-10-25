继蜂蜜之后，橘汁里也发现农药残余

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一个名叫“全美妈妈”的美国儿童健康权益组织最近委托一个实验室对市面上常见的十几种橘汁做了检测。检测结果显示所有橘汁都含有草甘膦（Glyphosate）残余。其中几种也在加拿大商店里出售，例如Tropicana，Minute Maid和Kirkland。

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草甘膦被世界卫生组织视为“可能致癌”，但同时它也是一种在农业领域使用非常广泛的除草剂。90%的美国柑橘园用它清除杂草。

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被检测橘汁所含的草甘膦残余均低于美国环保部门的标准。但是一些加拿大专家还是感到担忧。一方面，所有被检测的橘汁都含有草甘膦，这不是好迹象。另一方面，欧美对草甘膦“安全含量”的标准被认为是基于已经过时的科研数据建立的，而且没有考虑到草甘膦在和其他农药成分混合时增大的毒性。

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欧洲议会要求其成员国在今后五年中逐渐停止使用草甘膦。

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（RCI avec Journal de Montréal, Marie-Ève Dumont）

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