天太冷的错？加拿大看剧一口气刷一季的人数全球第一

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在追韩剧、美剧或英剧的观众中，不少人喜欢等到一整季剧集上齐以后再看。而在线租赁网站的出现不仅让这种“养肥了再看”的做法成为可能，还催生了一个“飙剧”观众群，英语称之为“Binge Racer”。他们在24小时内看完一季剧集，不论它们是二、三十分钟一集的情景喜剧还是《纸牌屋》这样的长剧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据Netflix统计，目前全世界有840万飙剧爱好者。他们中有的人是某一部电视剧的粉丝，例如有五位该公司的美国用户在一天之内刷完五季《纸牌屋》。也有人就是喜欢看电视剧，喜欢第一个看完最后一集的成就感。例如一位法国用户今年已经参加过三十部电视剧的飙剧比赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在所有Netflix提供的电视剧中，《吉尔莫女孩》（Gilmore Girls: A Year in the Life）吸引的飙剧者人数最多。而在用户中飙剧者比例最高的国家是加拿大，接下来依次是美国，丹麦，芬兰和挪威。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不知是不是偶然，排名前五的国家中有四个是冬季漫长的北方国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚洲地区的前五名是马来西亚，新加坡，菲律宾，台湾和香港。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《Traier Park Boys》第11季宣传片：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Netflix Media Center）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada