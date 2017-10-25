十九大闭幕，习近平成为继毛泽东后权力最大的中国领导人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中共十九大闭幕（10月25日），新一届政治局常委、政治局委员和中央委员产生。习近平的“新时代中国特色社会主义思想”正式写入党章。CBC驻京记者Saša Petricic报道说，习近平已成为毛泽东之后地位最高的领导人，他决心在第二个任期内为中国留下自己的印记。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他甚至有可能打破常规，在五年后继续连任。他也没有按常规在第二个任期开始时定下接班人。政治局的其他六名成员的年龄都在六十岁以上，没有一人可以在五年后接替现年64岁的习近平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

历史学家章立凡在接受CBC记者采访时说，现在批评习近平等于是反党。没有一个有效的纠错机制，这意味着发生错误的风险增加。领导人也必须保持健康，因为没有接班人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC，Saša Petricic ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada