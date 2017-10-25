加拿大统计局：190万户加拿大人住在公寓里

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加拿大统计局星期三（10月25日）公布的2016年人口普查数据显示，190万户加拿大人住在公寓里，占全国家庭总数的13.3%。这个比例比五年前人口普查时略有上升（1.2%）。

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在所有加拿大公寓住户中有61万6千多人只是租户。买下公寓的户主占到三分之二。

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加拿大全国各地的公寓住户的比例有很大差别。在房价高昂的温哥华，超过30%的居民住在公寓里，这个比例居全国之冠。而在安大略省萨德伯雷市及周边地区（Greater Sudbury），这个比例只有1.6%，即每二十户居民中的公寓住户还不到一户。

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加拿大统计局的所有城市公寓住户比例示意图。

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在加拿大其他大城市中，卡尔加里的公寓住户比例紧随温哥华，达到21.8%。多伦多为20.9%，埃德蒙顿为19.8，蒙特利尔为16%。

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（RCI with CBC, Pete Evans）

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