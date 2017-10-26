加拿大阿尔伯塔省新移民大增，多伦多市可见少数族裔超半数

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加拿大统计局星期三（10月25日）公布了有关加拿大人口组成的最新普查数据，数据显示，在加拿大人口中，移民的比例已经达到 了 21.9%，即平均每 5 个人中，就有超过 1 人是移民。

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统计还显示，从 2011 到 2016 的5年中，加拿大接收了 120 万新移民。

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新移民，指的是在加拿大登陆不超过5年的人，那么，新移民主要分布在加拿大的哪些地区呢？

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© David MacIntosh/CBC

新移民最多的3个省份

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加拿大广播公司报道说，根据统计局的数据，2016年，接收新移民最多的前三名是安大略省、魁北克省和阿尔伯塔省，新移民在各省的分布比例如下:

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安大略省： 39% 魁北克省： 17.8% 阿尔伯塔省： 17.1% BC省： 14.5% 马尼托巴省： 5.2% 其余的在其他省份

与15年前，也就是 2001 年相比，新移民的分布情况有了明显变化，2001 年新移民的分布比例是：

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安大略省： 55.9% BC省： 19.9% 魁北克省： 13.7% 阿尔伯塔省： 6.9% 马尼托巴省： 1.8% 其余的在其他省份

由此可以看出，安大略省在移民中的受青睐程度有所下降，而 BC 省也是如此，已经从15 年前的第2名落到了第4名。

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© Gracieuseté d’Angela Johnson

阿省新移民超过BC省

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新移民的一个定居趋势是向平原省份 “转移”。

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统计局在报告中说，过去15年来，新移民在平原省份的份额翻了一倍以上。

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上面的数字显示，阿尔伯塔省的新移民在全国新移民中占的比例，已经从2001年的6.9%上升到2016年的17.1%。

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而且，阿省的比例与第2名魁北克省几乎不相上下，魁省的比例是17.8%。

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© Chris Young/Canadian Press

阿省人口增长全国第一

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移民导致阿尔伯塔省的人口激增，虽然石油业遭受重创带来了部分居民的外流，但根据加拿大统计局的数据，阿尔伯塔省的总人口已经从2011年的3,790,191人增加到2016年的4,236,376人。

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阿省人口的增幅为11.8%，是至今为止加拿大人口增长最快的一个省份。

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排在第二位的是萨斯喀彻温省，人口增长率为7.7%。

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从2011年至2016年，加拿大全国人口增长了5.6%。

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安大略省：多伦多可见少数族裔超半数

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尽管安大略的新移民份额从 2001年的接近 56% 下降到2016年的39%，但安省仍然是大多数新移民的安家之地。

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另外，根据2016年的人口普查，多伦多市超过一半的人为“可见少数族裔”。

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加拿大广播公司报道说，多伦多 51.5%的人属于可见少数族裔，这个比例在2011年为 47%。

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其中，南亚人是多伦多最大的可见少数族裔群体，占多伦多总人口的 13%， 华人第二，占 11%，黑人占总人口 9%。

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在加拿大，现在可见族裔已经占人口的 22.3%。

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安大略省的万锦市（Markham）是最为多元化的城市，78% 的居民是可见族裔，这个比例在2011年时为 72. 3%，而且大多伦多地区其他城市的可见族裔人口也在迅速增长。

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（RCI with CBC）

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