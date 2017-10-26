Photo Credit: Calgary Stampede

加拿大阿尔伯塔省新移民大增，多伦多市可见少数族裔超半数

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 26 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大统计局星期三（10月25日）公布了有关加拿大人口组成的最新普查数据，数据显示，在加拿大人口中，移民的比例已经达到 了 21.9%，即平均每 5 个人中，就有超过 1 人是移民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计还显示，从 2011 到 2016 的5年中，加拿大接收了 120 万新移民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新移民，指的是在加拿大登陆不超过5年的人，那么，新移民主要分布在加拿大的哪些地区呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© David MacIntosh/CBC

新移民最多的3个省份

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，根据统计局的数据，2016年，接收新移民最多的前三名是安大略省、魁北克省和阿尔伯塔省，新移民在各省的分布比例如下:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 安大略省：              39%
  2. 魁北克省：              17.8%
  3. 阿尔伯塔省：          17.1%
  4. BC省：                   14.5%
  5. 马尼托巴省：          5.2%
  6. 其余的在其他省份

与15年前，也就是 2001 年相比，新移民的分布情况有了明显变化，2001 年新移民的分布比例是：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 安大略省：               55.9%
  2. BC省：                     19.9%
  3. 魁北克省：               13.7%
  4. 阿尔伯塔省：            6.9%
  5. 马尼托巴省：            1.8%
  6. 其余的在其他省份

由此可以看出，安大略省在移民中的受青睐程度有所下降，而 BC 省也是如此，已经从15 年前的第2名落到了第4名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Gracieuseté d’Angela Johnson

阿省新移民超过BC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新移民的一个定居趋势是向平原省份 “转移”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计局在报告中说，过去15年来，新移民在平原省份的份额翻了一倍以上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上面的数字显示，阿尔伯塔省的新移民在全国新移民中占的比例，已经从2001年的6.9%上升到2016年的17.1%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且，阿省的比例与第2名魁北克省几乎不相上下，魁省的比例是17.8%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Chris Young/Canadian Press

阿省人口增长全国第一

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

移民导致阿尔伯塔省的人口激增，虽然石油业遭受重创带来了部分居民的外流，但根据加拿大统计局的数据，阿尔伯塔省的总人口已经从2011年的3,790,191人增加到2016年的4,236,376人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿省人口的增幅为11.8%，是至今为止加拿大人口增长最快的一个省份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

排在第二位的是萨斯喀彻温省，人口增长率为7.7%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从2011年至2016年，加拿大全国人口增长了5.6%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

安大略省：多伦多可见少数族裔超半数

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管安大略的新移民份额从 2001年的接近 56% 下降到2016年的39%，但安省仍然是大多数新移民的安家之地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，根据2016年的人口普查，多伦多市超过一半的人为“可见少数族裔”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大广播公司报道说，多伦多 51.5%的人属于可见少数族裔，这个比例在2011年为 47%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

其中，南亚人是多伦多最大的可见少数族裔群体，占多伦多总人口的 13%， 华人第二，占 11%，黑人占总人口  9%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在加拿大，现在可见族裔已经占人口的 22.3%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

安大略省的万锦市（Markham）是最为多元化的城市，78% 的居民是可见族裔，这个比例在2011年时为 72. 3%，而且大多伦多地区其他城市的可见族裔人口也在迅速增长。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
文章分类: 移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
中国央企子公司中交国际出资15亿收购加拿大基建巨头，收购协议尚待批准健康代餐Soylent：曾经的“未来食品”，现不符合加拿大替代食品标准被禁止销售移民与难民加拿大阿尔伯塔省新移民大增，多伦多市可见少数族裔超半数政治自由党政府对在叙利亚遭酷刑的3名加拿大男子赔偿3125万加元社会BC省保险局：万圣节时车祸比平常要多 25%国际十九大闭幕，习近平成为继毛泽东后权力最大的中国领导人社会加拿大统计局：190万户加拿大人住在公寓里健康继蜂蜜之后，橘汁里也发现农药残余艺术与娱乐天太冷的错？加拿大看剧一口气刷一季的观众比例全球第一移民与难民加拿大人口中移民超过 1/5，五年接收120 万人

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志