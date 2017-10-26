BC省保险局：万圣节时车祸比平常要多 25%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

下周二，10月31日，是一年一度的万圣节 Halloween。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大 BC 省保险局 ICBC 发出通告，告诫开车的人在万圣节之夜要尤其小心，不要撞上在大街小巷窜来窜去要糖果的孩子们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，根据 ICBC 在 2011 年至2015年期间进行的统计，在万圣节那天，发生的车祸比平常的日子要多 25%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ICBC 对开车的人发出建议说，在10月31日这一天，在17点到21点之间，若在居民区内行驶，车速应该低于限速，以确保在遇到意外情况时可以立即停下来，要随时注意可能突然有孩子在过马路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对家长的提示

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ICBC 同时也对家长们发出了呼吁，建议家长们提高安全意识，让孩子在万圣节的晚上尽量穿浅色的衣服，更为显眼的衣服，并在孩子的衣服和装糖果的袋子上贴上反光胶带。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ICBC 还建议家长们用手电筒或头灯来帮助孩子们在黑暗中“脱颖而出”，并建议家长一定要通过人行横道过马路，不要在马路中间窜来窜去，如果可能，最后几个家庭一起去要糖果，人多比人少要更显眼一些，容易让开车的人看到。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada