自由党政府对在叙利亚遭酷刑的3名加拿大男子赔偿3125万加元

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有消息来源向加拿大广播公司证实，加拿大自由党政府向曾经在叙利亚和埃及遭到酷刑的3名加拿大男子赔偿了3125万加元。

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报道说，Abdullah Almalki 、Ahmad El Maati 和 Muayyed Nureddin 将分摊 3125万加元，但不清楚具体每个人会获得多少。

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加拿大私立电视网CTV在周三晚上首先报道了这个消息。

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上述三名男子的律师 Philip Tunley 拒绝对此发表评论。

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© Chris Wattie/Reuters

加拿大广播公司报道说，Ahmad El Maati 原来是多伦多市的卡车司机，他在2001年11月去叙利亚举行婚礼时被逮捕，之后被转往埃及，他前后总共在监狱中被关押了26个月。

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Abdullah Almalki 则是渥太华市的一位电子工程师，2002年他在叙利亚被逮捕，被关押了22个月。

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Muayyed Nureddin 是多伦多市的一位地质学家，2003年12月他去伊拉克探望家人后，从伊拉克前往叙利亚时被拘留，他在叙利亚被关押了34天。

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这三人都表示，他们在被监禁期间遭受了酷刑，被指控与基地组织有联系，而且盘问他们的人说，是从加拿大皇家骑警RCMP和加拿大安全情报局 CSIS 获得了有关他们的资料，但这三人都否认与基地组织有任何关系。

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今年3月份，加拿大公安部长拉尔夫·古德勒 （Ralph Goodale ）和外交部长弗兰德 （Chrystia Freeland）发表声明，称加拿大政府已经与三名男子达成和解，并对他们进行了道歉。

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（RCI with CBC）

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