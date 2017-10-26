中国央企子公司中交国际出资15亿收购加拿大基建巨头，收购协议尚待批准

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加拿大最大的基础设施建筑公司Aecon Group和中国交通建设集团下属的中交国际CCCI签署了一项收购协议。如果这项协议获得股东大会通过和加拿大政府批准的话，中交国际将斥资15亿加元，以每股20.37加元的价格收购Aecon的全部股份。

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星期三（10月25日）多伦多股市收盘时，Aecon股价为每股16.52加元。中交国际总经理陆建忠表示，这次收购将使Aecon获得资金、技术和推动该公司进一步发展的国际网络。

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Aecon将举行股东特别大会。这项收购协议需要得到三分之二与会者的支持票。加拿大联邦政府监管部门将根据加拿大投资法和加拿大竞争法对收购协议进行审核。

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Aecon成立于1877年，承建过蒙特利尔国际机场，401高速公路等多个重要设施。该公司今年第三季度的利润为2460万加元，比去年同期减少280万加元。

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（RCI with CP）

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