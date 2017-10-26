代餐Soylent：曾经的“未来食品”，现不符合加拿大替代食品标准被禁止销售

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

曾经被媒体惊叹为革命性的“未来食品”，《纽约客》笔下的“食品终结者”，Soylent代餐饮料，最近被加拿大食品检测局（CFIA）明令禁止销售。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大食品检测局的决定称，Soylent不符合加拿大替代食品要求，其营养组成不符合加拿大替代食品要求。他们曾在本月初要求该公司进行改进，目前，会禁止其销售，直至符合加拿大要求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Soylent的发明者、公司总经理Rob Rhinehart在其网站发布声明，称公司正努力实验，令产品符合加拿大食品检测局的标准，但坚持认为加拿大的标准“不能反应人体营养要求”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

声明还称，无法对何时能重返加拿大市场做出预测。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Soylent 从概念到产品畅销，成为二十一世纪新型市场的一个神话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

它的名字来自六零年代的一部科幻小说是从Soy（大豆）和Lentils（扁豆）的合成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2013年，当时的硅谷工程师 Rob Rhinehart发明了这种替代食品，称自己厌倦了食品，吃饭成了一种负担，并在网上公开了自己的营养代餐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他称，自己把费时费力的做饭和吃饭的时间，压缩在了液体或是粉状的替代食品中，只需一步到位 ，而且完全符合人体营养的需要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Soylent受到当下一些工作忙碌，无暇关注饮食营养人群的青睐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

之后，Soylent进行了史上最成功的众筹，随后进入市场，成长迅速。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Soylent在2015年进入加拿大市场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada