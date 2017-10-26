越来越多家长请求医生帮助重病孩子死亡，安乐死是否应延伸至“成熟青少年”？

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星期四，加拿大儿科医生协会公布了一项调查，称越来越多的儿科医生收到家长的要求，希望能帮助他们重病的孩子“安乐死”，而有些病童甚至直接向医生提出了这个要求。

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儿科医生安乐死意见调查

加拿大在2016年6月通过法律，允许对绝症晚期、受到痛苦煎熬的病人实施安乐死。据报道，到今年四月份为止，已经有1300名加拿大人在医生的协助下结束生命。

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但是，法律规定能够实施安乐死的仅限于有行为能力的成年人，而对于病患儿童、青少年，法律没有进行明确规定。

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但立法机构要求民间进行一项独立调查，就“医生帮助成熟青少年死亡”进行评估。

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这项评估要在2018年12月之前递交议会。

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新调查：近一半儿科医生支持立法允许青少年安乐死

加拿大儿科医生协会最近发出了两项问卷，就“医生协助儿童青少年病人死亡”做了详尽调查。

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第一次调查，协会对全国2600名成员发出问卷，了解向医生提出“安乐死”要求的患者家长和重病儿童数字。结果，参与调查的医生占了40%。

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下面是调查发现的一些数据:

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35名儿科医生表示，最近一年，他们与60位年龄在18岁以下的患者“深度探讨”过安乐死； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

9位医生称，有17名青少年向他们直接提出要安乐死； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

118名医生表示，与家长“深度探讨”过安乐死的可能性，涉及病童419名； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

45名医生称，有家长直接要求对他们病重的孩子实施安乐死，涉及91名病童——其中有一半是小于一岁的婴儿； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第二项调查是，询问儿科医生对儿童青少年患者安乐死的意见。协会发出2000份问卷，其中29%参与了调查。

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在参与调查的儿科医生中，46%的医生表示，支持安乐死的相关法律延伸至“成熟的青少年”。而所谓的“成熟青少年”定义是，十八岁以下，但理解这一决定的性质与结果。

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安乐死有可能延及“成熟的青少年”重病患者吗？

戴维斯医生（Dr. Dawn Davies）是加拿大儿科医生协会生命伦理学委员会的负责人，她来自埃德蒙顿。

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在接受加拿大广播公司（CBC）专访的时候，她首先表示，尽管第二项调查仅有29%的答复，但是关于这一话题的讨论，仅仅是开始。

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她表示，针对问卷调查，自己最感惊讶的是，有接近一半的儿科医生同意将医生协助死亡法律延伸至“成熟青少年”。当然，也有一半不同意这么做，更有33%的回复认为，在任何情况下都不应该允许青少年安乐死。

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她说，医学界应该开始思考这个问题，当别无选择的时候，这可能是更为富有同情心的选择。

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她还说，很多家长要求医生为他们的孩子实施安乐死，不是为个人考虑，而是觉得病重孩子所遭受的痛苦太严重了。

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濒死儿童服务，并非新挑战

全世界提供儿童青少年病人安乐死的国家只有比利时与荷兰，而且实施的例子非常罕见。

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凡涉及到医学伦理的决定时，社会上总是争议很大，意见两级。因为，无论持有何种意见，都需要积极参与讨论。

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安乐死延伸至成熟青少年的听证程序，除了儿科医生的意见，还需要与更多的病童，更多病童家长接触。同时，还应该听取那些患绝症或严重不能自理而死亡的孩子家长的意见。

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戴维斯医生本身从事儿童病患临终关怀，这在加拿大医学界比较冷门。

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她表示，儿童临终服务不是什么新挑战，只是目前，加拿大尚未可以给所有有需要的儿童、青少年提供更优质的临终服务。如果拥有优质的临终关怀，希望安乐死的青少年会大幅下降。

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