进了议会也免不了：加拿大有色少数族裔议员谈误解和歧视

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“为什么不回你自己的国家去？”属于加拿大有色少数族裔的移民或移民后代，相信不止一人曾被这样问过。对方如果粗鲁一点会加上一个“滚”字，委婉一点的形式就比较多了。加拿大议会的几位有色少数族裔议员不久前在接受《议会山时报》（The Hill Times）采访时谈了他们本人的经历和感受。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2015年的联邦大选把47位有色少数族裔人士送进了众议院。渥太华议会山在此之前从未有过这么多华裔、印度裔和黑人。接受记者Charelle Evelyn采访的几位议员认为，总的来说，众议院是一个尊重有色人种的地方。即使有些小摩擦，他们也更愿意相信那是出于无知，而不是出于蔑视。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如来自安省西布兰普敦选区的印度裔自由党议员卡玛.凯拉（Kamal Khera）。她如果忘记佩戴标明议员身份的胸牌，会被保安拦住。但如果是一个白人男性议员忘了戴胸牌，保安多半就放他过去了。凯拉是国税部议会秘书，但有一次她正等着会议开始，有人过来告诉她，工作人员不能坐在会议桌前。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

肤色深，年轻，又是女性，这使凯拉受到类似对待的机会比别人多。但是她认为情况正在向好的一方面发展。众议院自创立之日起绝大部分成员是白人男性基督徒。如何对待凯拉这样的议员，议会山也在慢慢学习。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

还要面对来自选民的种族歧视

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来自东温哥华选区的华裔新民主党议员关慧贞在进入联邦众议院以前历任温哥华市议员和BC省内阁部长，已有二十多年从政经验。对她来说，面对种族歧视是政治生涯的一部分。她收到过充斥种族仇恨的邮件，也曾被人当面辱骂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

议员经常要接待找上门来要求帮助的本选区民众。但有时候议员也无能为力。关慧贞说，她也要依法办事，不可能改变政府部门的规定。往往是在这种无法让来访者满意的时候，“丑陋就露出来了，种族主义言论就露出来了，最后经常以建议我回另一个国家告终。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

越南裔新民主党议员郭明秋（Anne Minh-Thu Quach）来自魁北克省萨拉贝里-苏鲁瓦选区。那也是她出生和长大的地方。在一个以白人居民为主的小城生活，“滚回你的国家去”这样的话她小时候听得多了，因此已经有了免疫力。她说，那些人只是无知，害怕与自己不同的人和事。她基本上不会受这些言论影响，而且觉得这对一个有色少数族裔议员来说是一种难得的历练。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

郭明秋所在的新民主党刚刚选出的党领袖贾格米特.辛格（Jagmeet Singh）是加拿大联邦有史以来第一位有色少数族裔党领袖。却还不是联邦议员。加拿大选民到底在多大程度上接受肤色不同、宗教信仰不同的少数族裔，这位喜欢颜色鲜艳的包头巾、佩刀不离身的锡克族党领袖将成为一个测试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with The Hill Times, Charelle Evelyn）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada