今起执行：所有飞往美国乘客需留意安检新规定

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美国从今天起推出新的安全措施，所有飞往美国的航班都要执行这项规定。

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包括加拿大在内的各机场，前往美国的旅客需要留意这一改变，因为通过安检的时间增加了。

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美国交通安全部门要求，对前往美国的乘客进行严格检查，尤其是对乘客电子设备，手机电脑等，更要详加检查。

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此外，乘客有可能需要经过面谈，才允许登机。

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这一规定要求各航空公司派人在登机口对乘客进行检查。

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美国交通安全部门称，这一改变会影响每天2100架从世界各地抵达美国的航班，乘客总人数约为32.5万。

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新安检规定，还会影响包全球280个机场，以及180个航空公司。

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加拿大交通部门表示，了解美国的这项新规定，希望有疑问的乘客与所乘航空公司联络。

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而加拿大各航空公司对他们的乘客提出了警告，希望能够提前两个小时到达机场，以免误机。

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特朗普政府早先规定八个穆斯林国家的乘客”禁止随身携带手提电脑“登机 —— 这一规定已经被新规定替代。

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而美国允许两个韩国航空公司延缓实行这一措施，Korea Air Lines 和 Asiana Airlines ，可以迟至明年初才开始。

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