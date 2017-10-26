加拿大财长莫诺承诺捐出当选以来的股份收益

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府秋季财政报告的公布并没有让反对党停止对财长莫诺的个人资产问题穷追猛打。星期四（10月26日），腹背受敌的莫诺宣布他将捐出自2015年10月19日当选以来的股份收益。此前他已经承诺把自己的个人资产以保密信托的方式委托他人管理，并放弃自己在家族公司中的股份。保密信托也叫全权信托，受委托的一方与委托人不得有亲属关系，也无需向他报告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

仍旧不满意的保守党财政评论员普瓦里耶弗尔（Pierre Poilievre）追问，财长是否会把捐出股份收益后可以享受的慈善捐款抵税额也一并捐出去呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党财政评论员普瓦里耶弗尔 © CP/FRED CHARTRAND

同一天，加拿大议会道德守则专员玛丽.道森（Mary Dawson）对新民主党议员要求调查莫诺的信作出了回复，表示正在考虑是否对莫诺进行正式调查。新民主党认为，莫诺支持改革退休金的C-27法案，同时在提供退休金管理服务的家族公司里拥有股份。法案通过可能让他从中受益，因此道德守则官员应该对莫诺是否违反利益冲突法进行调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫诺的办公室在回复CBC记者采访要求时表示，财长将和道德守则专员全面合作，提供她需要的任何信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada