蒙特利尔市长挣多少钱？两大市长竞选人财务大起底

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加拿大第二大城市蒙特利尔将在11月5日举行市政选举，最新的民意测验显示现任市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）和他最大竞争对手瓦勒莉·普朗特（Valérie Plante）之间的竞争将非常激烈。

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要当公共人物，就得牺牲隐私，加拿大媒体把这两大市长竞选人的家底给翻了个底朝天。

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加拿大广播公司的 Jérôme Labbé 作了有关这两人的财务现状的报道。

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现任市长丹尼斯·科戴尔 Denis Coderre

Denis Coderre © La production est encore jeune/Karine Dufour

先来看现任市长科戴尔：

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税前工资收入：16万8685加元

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其他收入：2000加元

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总收入：17万0685加元

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实际税率：34.26%

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私人房产：现任市长丹尼斯·科戴尔和妻子在蒙特利尔市北区 Montréal-Nord 拥有一栋独立住宅，2017年的市政评估值为 39万6367加元，去年市长夫妇支付的市政房产税（俗称地税）为3748.26加元。

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其他信息：科戴尔在当联邦议员的时候，挣的钱比现在多，他在 2016年的收入比2012年的收入下降了8.76%，而这4年来的通货膨胀率加在一起是5.67%。

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现年54岁的科戴尔离领取退休收入还有一段距离.

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他与妻子共同拥有的房产是在1999年购入的，当时的买价为16万9500加元。

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另外，记录显示，在2013年12月16日以后，市长科戴尔还把个人的钱借给了自己领导的政党，加拿大广播公司报道说，科戴尔把1万加元出借给“丹尼斯·科戴尔团队” (l’Équipe Denis Coderre pour Montréal)。

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反对党领袖瓦勒莉·普朗特 Valérie Plante

Valérie Plante © Radio-Canada/Benoît Chapdelaine

下面来看看市政厅反对党 – “蒙特利尔项目” Projet Montréal 的领袖瓦勒莉·普朗特：

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税前工资收入：6万9651加元

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其他收入：4334.22加元（净租金收入）

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总收入：7万3985加元

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实际税率：20.26%

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私人房产： 普朗特与配偶一起，在 Rosemont-La Petite-Patrie 区拥有一栋带出租单位的有收入房产，2017年的市政评估值为 61万2300加元，她和配偶去年支付的市政房产税为5151.89加元。

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其他信息：瓦勒莉·普朗特在2016年的工资收入不到7万加元，但预计 2017年会有大幅上升，因为她在去年12月中旬担任了市政厅反对党 – 蒙特利尔项目 Projet Montréal 的领袖，市政厅反对党的领袖每年有额外报酬 4万2476加元。

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瓦勒莉·普朗特现年 43岁，离领取退休金还路途遥远。

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她与配偶共同拥有的有收入房产是在2008年购置的，当时的买价为 475,000加元。

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其他记录还表明，瓦勒莉·普朗特是 Broadbent 研究所（l’Institut Broadben）的董事会成员，这个组织是一个 “促进民主、平等和可持续发展变革”的机构，普朗特义务出任董事会成员，这项职能没有带个她任何收入。

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11月5日是投票日，蒙特利尔的市民们，别忘了自己的投票权。

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Montreal 市长竞选人 Valérie Plante 和 Denis Coderre © CBC

（RCI with Jérôme Labbé /Radio Canada）

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