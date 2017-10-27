边过马路边用手机可遭罚款，加拿大城市是否应通过“僵尸法”？

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一边走路一边眼睛紧盯手机频幕，或低头发短信的行人在世界各地都是见怪不怪了。媒体戏称为“僵尸行走”。

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最近，夏威夷的火奴鲁鲁通过了“僵尸法”，通过十字路口还在发短信或漫不经心的行人可能被罚款35美元，重犯的话罚款更高。

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目前，加拿大的曼尼托巴省，以及温哥华、多伦多、卡尔加里等大城市都在考虑通过“僵尸法”。

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根据2016年的一项调查，加拿大有66%的人支持这类法律。

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去年，多伦多市政府曾以26票赞成，15票反对，通过动议，要求安大略省政府修改“高速公路交通法”中的一些规定，以为通过“僵尸法”扫清法律障碍。

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但安大略省拒绝了这一要求。

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同时，加拿大交通部长Steven Del Duca称，他了解多伦多发生的事情。

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他说，行人走路应该抬起头来，感知周围环境。而各市政府管理已经足够成熟，可以通过自己的施政法规。

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在社交媒体上，常看到一些短片，被当作笑话传来传去。比如，因为走路发短信，有人从楼梯上一头栽下去，有人从椅子上摔下去，有人在路上碰撞到其他人或电线杆，当然最危险的是，过红绿灯路口发生交通事故。

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不过，是否有必要立法禁止，甚至进行罚款呢？

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