蒙特利尔市选有看头，两大候选人竞争激烈

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蒙特利尔市的市选现在有看头了，原以为自己可以顺顺当当连任第二届的现任市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）受支持率下滑，而他的对手瓦勒莉·普朗特（Valérie Plante）的受支持率则在扶摇上升。

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在离市政选举还有一个多星期之际，最新的民意调查显示，两个人的受支持率居然一样，都是 38%。

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不过，目前约有 21%的选民说，还没有做出决定。

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分析家们说，这次市长竞选的主战场之一将是 Cote-des-Neiges / NDG 行政区，因为这个区的选民拥有广泛不同的文化背景，而且支持的党派并不是一边倒。

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在今年6月的民意调查中，科戴尔的的获支持率还为 43%，比普朗特整整领先14个百分点。

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到了 9月份，科戴尔的获支持率就降到了 30%，普朗特的则升到了 25%。

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（RCI with CBC）

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