怕特朗普发飙：加中自由贸易谈判遇阻

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促进加拿大和中国的自由贸易是特鲁多自由党政府上台后一个重要的施政目标，但现在特鲁多政府可能会不得不叫停与中国的自由贸易谈判、把本来应该开始的正式双边自由贸易谈判推迟。

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美国总统特朗普在贸易问题上的立场越来越强硬 © Joshua Roberts/Reuters

这里的原因只有一个，这就是怕招惹美国总统特朗普、怕这位脾气火爆的美国总统一发飙在贸易方面惩罚加拿大。

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据加拿大广播公司记者Katie Simpson报道，过去一段时间特鲁多的自由党联邦政府收到来自多方面的警告，说如果加拿大开始与中国的正式双边自由贸易谈判，则加拿大和美国的关系会受到严重损害。

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James Moore 在哈珀政府担任过多个部长职务 © Darryl Dyck/Canadian Press

前保守党政府资深内阁阁员James Moore现在是自由党政府组成的北美自由贸易理事会的成员，他认为加拿大如果开始和中国的自由贸易谈判，则会给美国总统特朗普以进一步抨击加拿大对美国搞不公平贸易的口实；加拿大会被指责成为让廉价中国产品进入美国市场的跳板。

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加拿大五分之一的工作机会依靠与美国的贸易。

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James Moore建议特鲁多政府停止与北京的自由贸易谈判，至少要等到目前修改北美自由贸易协议的谈判结束后再说；绝不能拿加拿大与美国的贸易关系去冒险。

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加拿大与中国已经完成了为双边自由贸易谈判做准备的4轮事务级预备性会谈。

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不过特鲁多政府的外交部长弗里兰德似乎在加中自由贸易谈判的问题上仍然持积极态度，表示贸易的多元化对加拿大非常重要、特别是在目前修改现有NAFTA协议的谈判进展很不顺利的情况下更为重要。

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RCI with CBC

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