特鲁多承诺联邦政府会尽最大努力解决芬太尼问题

特鲁多承诺联邦政府会尽最大努力解决芬太尼问题
Photo Credit: CBC

以毒攻毒：用“干净”毒品解决芬太尼危机

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 27 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

直到今年年初为止芬太尼造成吸毒者毒品过量死亡的危机似乎还只是不列颠哥伦比亚省温哥华等城市的问题，但现在这种芬太尼毒品过量致人死亡的危机已经大举蔓延到加拿大东部地区，首都渥太华就是其中的一个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

芬太尼横扫加拿大

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
渥太华现在每天有4人死于毒品过量
渥太华现在每天有4人死于毒品过量 © CBC

芬太尼毒品过量在渥太华造成的死亡现在是每天4人，而在今年6月份渥太华还只是一个月有4人毒品过量死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者Susan Lunn报道，渥太华市对付芬太尼毒品危机的一线工作人员现在采取了以毒攻毒的办法来对付毒品过量致人死亡的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华市中心地区卫生健康机构开始为一组瘾君子提供“干净毒品”，以让他们远离泛滥街头的芬太尼毒品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“干净毒品”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华市中心地区卫生健康机构的首席医生特恩布尔Dr. Jeff Turnbull指出，渥太华市有关机构早就为瘾君子提供了有医护人员在场监护的安全毒品注射点并提供干净的注射工具，但毒品过量致人死亡的问题仍然是越来越严重；因为毒品注射点只解决了注射工具不洁净导致的疾病交叉传染问题，而没有解决芬太尼毒品过量致人死亡的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在渥太华市中心地区工作的医生 Jeff Turnbull
在渥太华市中心地区工作的医生 Jeff Turnbull © CBC

特恩布尔医生说，泛滥街头的芬太尼毒品成色差别太大，很容易让人毒品过量而死亡，就是没有毒品过量死亡也会让人毒瘾越来越大；所以合乎逻辑的解决办法就是为瘾君子们提供“干净毒品”，也就是医院和药店提供的合法止痛药。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特恩布尔医生承认用“干净毒品”替换街头芬太尼毒品不是根治问题治本清源的办法，但现在面临的紧迫问题不是戒毒而是挽救生命。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

特恩布尔医生说，第一组接受“干净毒品”的瘾君子有7个人，医护人员给他们提供的是氢吗啡酮等止痛药；用药剂量根据每个人的情况而定，目的是稳定他们的毒瘾、同时找出他们的主要身体健康和心理健康问题加以治疗，以最终减少给他们提供的止痛药剂量、或者是转入美沙酮治疗项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大新任联邦卫生部长泰勒Ginette Petitpas Taylor 女士告诉加拿大广播公司记者说，她在积极考虑放松管制、以让医生能够比较容易的给患者开美沙酮处方。美沙酮是一种合成鸦片类药物，主要用来帮助瘾君子逐渐减少海洛因、鸦片等类毒品的用量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多誓言解决芬太尼问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自由党政府总理特鲁多承认芬太尼毒品问题已经成为加拿大全国性的严重问题；并说自由党政府在采取一切可能的措施与各省市政府协力对付芬太尼毒品危机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特恩布尔医生说，他希望能够把现有参加“干净毒品”项目的“资深”瘾君子的人数增加到40人，但这需要更多的资源。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Melissa Wachter 在渥太华街头帮助瘾君子
Melissa Wachter © CBC

渥太华市中心地区卫生健康机构主任穆克尔Wendy Muckle指出，为40个瘾君子提供“干净毒品”的项目一年需要至少40万加元的资金，但该机构现在最缺的就是钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特恩布尔医生说，虽然渥太华是继温哥华之后加拿大第二个为瘾君子提供“干净毒品”项目的城市，但不少加拿大城市在积极考虑采取类似的措施对付芬太尼毒品过量致人死亡的危机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
环境蒙特利尔人做好准备，本周日的天气将极为糟糕社会以毒攻毒：用“干净”毒品解决芬太尼危机社会、科技边过马路边用手机可遭罚款，加拿大城市是否应通过“僵尸法”？国际怕特朗普发飙：加中自由贸易谈判遇阻政治蒙特利尔市选有看头，两大候选人竞争激烈政治加拿大财长莫诺承诺捐出当选以来的股份收益国际今起执行：所有飞往美国乘客需留意安检新规定健康、社会越来越多家长请求医生帮助重病孩子死亡，安乐死是否应延伸至“成熟青少年”？政治、移民与难民进了议会也免不了：加拿大有色少数族裔议员谈误解和歧视中国央企子公司中交国际出资15亿收购加拿大基建巨头，收购协议尚待批准

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志