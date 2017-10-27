以毒攻毒：用“干净”毒品解决芬太尼危机

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直到今年年初为止芬太尼造成吸毒者毒品过量死亡的危机似乎还只是不列颠哥伦比亚省温哥华等城市的问题，但现在这种芬太尼毒品过量致人死亡的危机已经大举蔓延到加拿大东部地区，首都渥太华就是其中的一个。

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芬太尼横扫加拿大

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渥太华现在每天有4人死于毒品过量 © CBC

芬太尼毒品过量在渥太华造成的死亡现在是每天4人，而在今年6月份渥太华还只是一个月有4人毒品过量死亡。

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据加拿大广播公司记者Susan Lunn报道，渥太华市对付芬太尼毒品危机的一线工作人员现在采取了以毒攻毒的办法来对付毒品过量致人死亡的问题。

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渥太华市中心地区卫生健康机构开始为一组瘾君子提供“干净毒品”，以让他们远离泛滥街头的芬太尼毒品。

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“干净毒品”

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渥太华市中心地区卫生健康机构的首席医生特恩布尔Dr. Jeff Turnbull指出，渥太华市有关机构早就为瘾君子提供了有医护人员在场监护的安全毒品注射点并提供干净的注射工具，但毒品过量致人死亡的问题仍然是越来越严重；因为毒品注射点只解决了注射工具不洁净导致的疾病交叉传染问题，而没有解决芬太尼毒品过量致人死亡的问题。

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在渥太华市中心地区工作的医生 Jeff Turnbull © CBC

特恩布尔医生说，泛滥街头的芬太尼毒品成色差别太大，很容易让人毒品过量而死亡，就是没有毒品过量死亡也会让人毒瘾越来越大；所以合乎逻辑的解决办法就是为瘾君子们提供“干净毒品”，也就是医院和药店提供的合法止痛药。

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特恩布尔医生承认用“干净毒品”替换街头芬太尼毒品不是根治问题治本清源的办法，但现在面临的紧迫问题不是戒毒而是挽救生命。

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特恩布尔医生说，第一组接受“干净毒品”的瘾君子有7个人，医护人员给他们提供的是氢吗啡酮等止痛药；用药剂量根据每个人的情况而定，目的是稳定他们的毒瘾、同时找出他们的主要身体健康和心理健康问题加以治疗，以最终减少给他们提供的止痛药剂量、或者是转入美沙酮治疗项目。

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加拿大新任联邦卫生部长泰勒Ginette Petitpas Taylor 女士告诉加拿大广播公司记者说，她在积极考虑放松管制、以让医生能够比较容易的给患者开美沙酮处方。美沙酮是一种合成鸦片类药物，主要用来帮助瘾君子逐渐减少海洛因、鸦片等类毒品的用量。

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特鲁多誓言解决芬太尼问题

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加拿大自由党政府总理特鲁多承认芬太尼毒品问题已经成为加拿大全国性的严重问题；并说自由党政府在采取一切可能的措施与各省市政府协力对付芬太尼毒品危机。

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特恩布尔医生说，他希望能够把现有参加“干净毒品”项目的“资深”瘾君子的人数增加到40人，但这需要更多的资源。

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Melissa Wachter © CBC

渥太华市中心地区卫生健康机构主任穆克尔Wendy Muckle指出，为40个瘾君子提供“干净毒品”的项目一年需要至少40万加元的资金，但该机构现在最缺的就是钱。

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特恩布尔医生说，虽然渥太华是继温哥华之后加拿大第二个为瘾君子提供“干净毒品”项目的城市，但不少加拿大城市在积极考虑采取类似的措施对付芬太尼毒品过量致人死亡的危机。

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RCI with CBC

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