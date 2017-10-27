蒙特利尔人做好准备，本周日的天气将极为糟糕

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蒙特利尔人，做好准备，这个星期天（10月29日），蒙特利尔的天气将非常糟糕，人称“天气炸弹”（weather bomb）来了。

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加拿大环境部的气象学家 Bruno Marquis 说，来自美国东海岸的“迅速加剧的低压系统”预计将在星期天晚上到达蒙特利尔地区，一直持续到星期一晚上，据估计，除了强风外，还将给蒙特利尔地区带来多达50毫米的降雨。

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© Photo courtesy of Dario Ayala

当然，受袭击的自然不光是蒙特利尔，魁北克省中部的部分地区情况会更加糟糕。

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Bruno Marquis 说，圣劳伦斯河北部地区可能会降雨多达125毫米。

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他说，总体而言，下个星期会有相当多的雨水，而且强风将会吹倒树木，有带来断电和水灾的可能，大家要做好准备。

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（RCI with CBC）

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