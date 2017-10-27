加拿大的胜利，我的失败：FBI卧底特工首次开口

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塔梅尔.埃尔努里（tamer Elnoury）是众多FBI卧底特工之一。他的稀有价值在于，他是一个穆斯林，而且会说一口流利的阿拉伯语。几年前，正是他的调查让加拿大警方成功破获了一起未遂列车恐袭案。两名主犯后来被判无期徒刑。

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但这是加拿大警方眼中的成功。对埃尔努里来说，这次行动给他留下了至今难消的苦涩。因为，过早逮捕嫌犯使他没来得及找到一个潜伏在美国的基地组织成员。

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埃尔努里的回忆录《American Radical》即将出版。他最近接受了CBC广播和电视台的采访。其中The Fifth Estate的采访将在星期五（10月27日）加东时间晚上9点在CBC电视台播出。和绝大部分公开露面的特工不同的是，埃尔努里还没有从他的卧底岗位上退休。因此他在采访中的声音经过特殊处理，电视里和照片上出现的也不是他真实的相貌，而是专业化妆师的杰作。当然，埃尔努里也不是他的真名。

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假扮富商协助加拿大皇家骑警调查

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列车恐袭案主犯之一埃塞盖伊尔（Chiheb Esseghaier）2008年从老家突尼斯来到魁北克大学科学研究院攻读博士学位。FBI最早注意到他是因为他和基地组织人员在网上接触。加拿大皇家骑警得到美国同行的警告后开始进行调查。2011年，埃塞盖伊尔去墨西哥参加一个学术会议。皇家骑警派了一个卧底去接近他。据埃尔努里书中记述，当时皇家骑警没有穆斯林卧底，因此派了一个秘鲁裔警官去。两人只能用英语交流，而埃塞盖伊尔的英语又不太灵光。

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埃尔努里换下了秘鲁警官，扮作房地产商上场。他的角色设定是一个到处旅行的中东裔美国人，富有，憎恶西方，经常给一个为基地组织筹款的叔叔寄钱。

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2012年6月，埃尔努里在一架飞往加利福尼亚的客机上“偶遇”埃塞盖伊尔，两人一见如故。在埃塞盖伊尔眼里，他是一个理想的发展对象，可以为未来的恐袭行动提供资金支持。

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当年9月，加拿大安全情报局获悉埃塞盖伊尔打算和一个朋友做一次“钓鱼旅行”。埃尔努里认为以此人的个性，根本不可能有钓鱼这种爱好。安全情报局后来查明，埃塞盖伊尔和同伙去探查了一座他们计划破坏的铁路桥。

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加拿大皇家骑警正式立案，开始调查。埃尔努里北上蒙特利尔探访他的“朋友”。埃塞盖伊尔此时已从伊朗的基地组织得到恐袭指令，目标是从多伦多开往纽约的客运列车。他和多伦多同伙将用手提电钻破坏铁轨，而埃尔努里的任务是为他们望风。

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CBC采访片段：

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在开车去多伦多见同伙的路上，埃塞盖伊尔告诉埃尔努里，他2011年曾打算去阿富汗参加圣战。他取出所有的存款，买了一张飞往伊朗首都德黑兰的单程机票。但是他在伊朗就被基地组织招募，因此没有按原计划从那里开车去阿富汗，而是回了加拿大。他次年重返伊朗，这一次是为了接受训练和关于列车恐袭的指令。

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埃塞盖伊尔还提到，他希望有一天能够见见一个名叫阿姆利基的“战友”。此人是潜伏在美国的基地组织成员。这话让埃尔努里的心脏狂跳起来。

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在埃尔努里的鼓励和催促下，埃塞盖伊尔在筹备恐袭的同时也在争取和“阿姆利基”见面。最终伊朗方面同意了，一个联系人为此请埃塞盖伊尔和埃尔努里去迪拜一趟。

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但是加拿大警方怎么可能在这个节骨眼上放埃塞盖伊尔出国呢？ 2013年4月22日，埃塞盖伊尔被逮捕。阿姆利基的线索就此断了。

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无法释怀

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埃尔努里表示，他能理解加拿大的做法。当时刚刚发生了波士顿马拉松恐袭，大家的神经都绷得紧紧的。但是他同时也感到愤怒。“我觉得加拿大人和FBI浪费了我们所有的努力。”

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对他来说，这是一次失败的行动。 “骨头上还有那么多肉呢。” 他在接受CBC主持人Laura Lynch采访时说，从埃塞盖伊尔被捕那一天到现在，他没有一天不想到那个仍然潜伏在美国某地的阿姆利基。“我不愿意让他们任何一个漏网。”

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正在服刑的埃塞盖伊尔最近开始接受精神分裂症治疗，并打算对自己的无期徒刑判决提出上诉。但是埃尔努里认为，他的精神问题并不妨碍他判断对错。他在计划恐袭的时候头脑清醒，目标明确。他有杀人动机，目的就是要造成尽可能多的无辜者死伤。

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（RCI with CP and CBC ）

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