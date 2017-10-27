12岁就可以当猎人：纽芬兰省放宽打猎年龄限制

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为了鼓励更多青少年尝试打猎，纽芬兰省放宽了对猎手的年龄限制。猎捕小型猎物的年龄限制从16岁降到12岁，猎捕大型猎物的年龄限制则从18岁降到16岁。但是小猎手们必须在成年人的监督下才能使用枪支。

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纽芬兰省渔业与陆地资源部长盖瑞.伯恩（Gerry Byrne）星期五（10月27日）宣布了上述消息。他表示，其他省份已经做了类似的改动，以便让青少年了解和享受我们的户外活动传统和捕猎的体验。

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纽芬兰省也将为残疾人打猎和钓鱼提供更多的方便，2018-19年度的枪支安全培训将首先对残疾人开放。

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（RCI with CBC）

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