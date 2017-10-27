加泰罗尼亚宣布独立，加拿大的立场很干脆：不支持

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加泰罗尼亚议会星期五（10月27日）通过决议，宣布脱离西班牙，成为一个独立国家。几个小时后，西班牙政府宣布解散加泰罗尼亚议会，解除其主要政治领袖的职务，并宣布将提前在当地举行选举。西班牙参议院立刻通过决议，赋予政府阻止独立的特别宪法权力。

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加拿大总理特鲁多今天正好在魁北克省。他表示，加拿大承认一个统一的西班牙，希望接下来的谈判将依照西班牙宪法和法制，并以和平的方式进行。

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加泰罗尼亚10月1日举行独立公投，绝大部分投票者支持独立。但是统派以拒绝投票的方式抵制公投，因此投票率仅有43%。今天的议会投票，统派议员也是在投票前离开以示抗议。

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加泰罗尼亚独立在国际上没有获得多少支持。欧盟、英国、法国、德国 和美国等国家的立场和加拿大类似，都宣布支持统一的西班牙。

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（RCI with AP et CBC ）

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