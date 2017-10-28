这就是加拿大人喜欢的标配靴子

这就是加拿大人喜欢的标配靴子
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为啥这靴子成了加拿大人的标配？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 28 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者瓦尔Lukas Wall报道，一些加拿大人有过这样的经历，参加完一个派对离开时突然发现自己的Blundstone Originals矮腰皮靴没了。

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Blundstone 到处都是

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男女老幼的Blundstone新鞋旧靴
男女老幼的Blundstone新鞋旧靴 © Ted Dillon/CBC

穿走你靴子的人很可能不是偷你的靴子，而是穿错了，因为穿同款又同色Blundstone Originals矮腰靴子的人实在是太多了。

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Blundstone Originals是一种无鞋带、无拉链、只靠两侧松紧带保持跟脚的矮腰皮靴，或者叫懒汉矮腰皮靴。这种皮靴的价钱可不便宜，每双要2百多加元。

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这种设计的皮靴其实并不新潮，1870年澳大利亚的Blundstone Originals公司就已经开始在澳大利亚销售这种样式的皮靴。现在这种懒汉矮腰皮靴已经在世界五十多个国家中销售，在加拿大开始时兴也就是最近几年的事情，耐脏又不显旧的土棕色是最热销的颜色。

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这是最热销的 Blundstone 靴子颜色
这是最热销的 Blundstone 靴子颜色 © Ted Dillon/CBC

最热销的颜色

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在加拿大纽芬兰省圣约翰斯市First Western Boutique鞋店负责推销和库存的经理贾梅拉Jameila Ali说，买Blundstone Originals懒汉矮腰皮靴的人很多，现在当地差不多是人人都有这样的矮腰皮靴了；所以她现在建议顾客在买鞋之后在靴子里面写上自己名字的缩写或者用彩笔在鞋内画上记号，要不然在派对过后可能就找不到自己的靴子，或者是一只靴子是八号、可另一只是九号。

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Blundstone Originals公司认为，其矮腰皮靴穿着方便舒服、做工精良、适合加拿大较冷的气候是其在加拿大市场热销的原因。

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Blundstone Canada公司总裁Tim Stacey告诉加拿大广播公司记者说，加拿大现在稳居世界各国Blundstone Originals矮腰皮靴销售量的前三名之列，而且在颜色和样式选择多样化方面在澳大利亚之后排在第二位。

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年轻女性最喜欢

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在加拿大全国主要地区中，大西洋沿岸的圣约翰斯市和哈利法克斯市Blundstone Originals矮腰皮靴的销售最旺。虽然Blundstone Originals矮腰皮靴适合各种年龄的男性和女性，但似乎更受加拿大年轻女性的青睐。

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First Western Boutique鞋店的贾梅拉和艾德
First Western Boutique鞋店的贾梅拉和艾德 © Lukas Wall/CBC

纽芬兰省圣约翰斯市First Western Boutique鞋店的经理贾梅拉说，去年圣诞节期间的12月份，该店仅Blundstone 585s一个型号一个颜色（土棕色）就售出了差不多三百双；她最近进了一批408双Blundstone Originals矮腰皮靴， 还没有摆上货架就已经有三百多双被一抢而空。

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贾梅拉说，圣约翰斯市现在一家男女老少人人都穿Blundstone Originals矮腰皮靴已经是司空见惯的事情。

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贾梅拉的商店雇员艾德Ed Grace已经为自己买过5双Blundstone Originals矮腰皮靴；艾德说他喜欢这种矮腰皮靴除了因为这是现在很时髦的鞋之外，还因为穿着舒服和做工好，有后面这两条靴子就永远不会过时。

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