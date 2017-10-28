Bailey Reid
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渥太华妇女委员会：性骚扰的核心不是性，而是滥用权力

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 28 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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美国好莱坞大牌制片人温斯特的性丑闻在加拿大引出一波接一波的“波澜”，加拿大的各个领域、各个地区，都出现了大量有关性骚扰和性侵的投诉。

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渥太华终止暴力侵害妇女联盟委员会（Committee for the Ottawa Coalition to End Violence Against Women）表示，在餐饮行业、酒店行业工作的员工，由于大多是合同工、临时工，工作经常处于不稳定状态，在遭遇骚扰行为时更是处于脆弱的境地，不知道如何应对，没有地方求救，没有地方寻求帮助。

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贝利·里德（Bailey Reid）是这一联盟委员会的主席，她表示，与其他的工作场所不同的是，餐馆、酒店的员工可能没有工会组织，也没有人力资源部门可以咨询 。

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她说，在具有一定规模的公司企业，有工会，有人力资源部，然而，在餐饮业、酒店业，往往缺乏可以提供协助的机构。

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她告诉加拿大广播公司，在餐饮酒店业工作的人，遇到性骚扰会感到更困惑，因为你不知道可以去找谁投诉。

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里德的工作之一，就是为餐饮等服务行业的雇员、管理层提供如何在工作场所防止性骚扰的培训。

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“老男人俱乐部”

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贝利·里德表示，在服务行业，长期以来存在着一种文化，这就是所谓的 “老男人俱乐部” 的心态。

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不久前渥太华的厨师和餐饮业主马修·卡迈克尔（Matthew Carmichael）发表声明，承认性骚扰妇女。

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而一些业内人士说，这其实早就是餐饮行业 “公开的秘密”。

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里德表示，她所领导的联盟委员会所进行的努力，就是要争取在服务业制止这种 “公开的秘密”。

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© Shutterstock

雇主的责任

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贝利·里德指出，安大略省的 “职业健康与安全法案” 第168 号法规明确规定，雇主要确保工作场所的安全。

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该法案将工作场所的骚扰定义为 “在工作场所出现的无理或不受欢迎的评论或行为”。

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她表示，每个雇主都应该制定自己的政策，并就如何处理骚扰投诉设立程序，包括警告、教育、纪律处分或最终解雇等步骤。

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她还说，雇主应该在工作场所公开讨论这些政策，让员工们了解什么是骚扰，确保员工知道在遇到这样的情况时应该走什么程序。

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性骚扰的核心不是性，而是滥用权力

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里德还说，“其实，[性骚扰] 的核心问题并不是性，而是滥用 “权力” ，处于 “权力” 位置的人利用自己的地位或是影响力，进行对别人构成伤害的评论和行为，或强迫别人就范，满足自己的需求。

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如果没有明确的政策制止此类行为，骚扰者会发现说类似的话，做类似的事情似乎没人管得了他们，那他们就会发展成一种模式，愈演愈烈。

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里德表示，在工作场所里，当你第一次听到让你不舒服的评论，或第一次有人对你进行不适当的行为，要马上采取行动，因为这第一次很可能不是最后一次。

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她说，如果一名员工发现自己受到了性骚扰，应该告诉周围的同事，或者咨询律师。

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（RCI with CBC）

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