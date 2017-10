渥太华妇女委员会：性骚扰的核心不是性，而是滥用权力

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国好莱坞大牌制片人温斯特的性丑闻在加拿大引出一波接一波的“波澜”,加拿大的各个领域、各个地区,都出现了大量有关性骚扰和性侵的投诉。

渥太华终止暴力侵害妇女联盟委员会(Committee for the Ottawa Coalition to End Violence Against Women)表示,在餐饮行业、酒店行业工作的员工,由于大多是合同工、临时工,工作经常处于不稳定状态,在遭遇骚扰行为时更是处于脆弱的境地,不知道如何应对,没有地方求救,没有地方寻求帮助。

贝利·里德(Bailey Reid)是这一联盟委员会的主席,她表示,与其他的工作场所不同的是,餐馆、酒店的员工可能没有工会组织,也没有人力资源部门可以咨询 。

她说,在具有一定规模的公司企业,有工会,有人力资源部,然而,在餐饮业、酒店业,往往缺乏可以提供协助的机构。

她告诉加拿大广播公司,在餐饮酒店业工作的人,遇到性骚扰会感到更困惑,因为你不知道可以去找谁投诉。

里德的工作之一,就是为餐饮等服务行业的雇员、管理层提供如何在工作场所防止性骚扰的培训。

© Elysha Enos/CBC

“老男人俱乐部”

贝利·里德表示,在服务行业,长期以来存在着一种文化,这就是所谓的 “老男人俱乐部” 的心态。

不久前渥太华的厨师和餐饮业主马修·卡迈克尔(Matthew Carmichael)发表声明,承认性骚扰妇女。

而一些业内人士说,这其实早就是餐饮行业 “公开的秘密”。

里德表示,她所领导的联盟委员会所进行的努力,就是要争取在服务业制止这种 “公开的秘密”。

© Shutterstock

雇主的责任

贝利·里德指出,安大略省的 “职业健康与安全法案” 第168 号法规明确规定,雇主要确保工作场所的安全。

该法案将工作场所的骚扰定义为 “在工作场所出现的无理或不受欢迎的评论或行为”。

她表示,每个雇主都应该制定自己的政策,并就如何处理骚扰投诉设立程序,包括警告、教育、纪律处分或最终解雇等步骤。

她还说,雇主应该在工作场所公开讨论这些政策,让员工们了解什么是骚扰,确保员工知道在遇到这样的情况时应该走什么程序。

性骚扰的核心不是性,而是滥用权力

里德还说,“其实,[性骚扰] 的核心问题并不是性,而是滥用 “权力” ,处于 “权力” 位置的人利用自己的地位或是影响力,进行对别人构成伤害的评论和行为,或强迫别人就范,满足自己的需求。

如果没有明确的政策制止此类行为,骚扰者会发现说类似的话,做类似的事情似乎没人管得了他们,那他们就会发展成一种模式,愈演愈烈。

里德表示,在工作场所里,当你第一次听到让你不舒服的评论,或第一次有人对你进行不适当的行为,要马上采取行动,因为这第一次很可能不是最后一次。

她说,如果一名员工发现自己受到了性骚扰,应该告诉周围的同事,或者咨询律师。

(RCI with CBC)

