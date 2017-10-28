不离开家却给世界拍照的艺术家 – 谷歌街景带来的虚拟旅游者

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 28 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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广场恐惧症， Agoraphobic 的患者不敢踏出家门，更别提到全世界去旅游了。但谷歌街景 – Google Street View 的存在却能让他们足不出户走遍世界，他们其中的有些人还成了谷歌街景摄影家。

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偶然发现探索世界的新方式

谷歌街景把雅基肯尼（Jacqui Kenny）带到了她从未想过的地方。她是世界上成千上万体验广场恐惧症的人之一。对她来说，即使是离开房子的想法也足以产生压力和恐慌的攻击，使日常活动像去商店或工作困难甚至是不可能的。她在新西兰的家成了她的安全港。

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一天当她发现自己点击浏览谷歌街景时，她有了一个想法。她发现了一个引人注目场景，一条在街景摄像机后面跑的狗。她把抓图框架定位，点击一个抓屏，心想: “那是一幅美丽的图画。”

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她通过谷歌街景穿过世界各地的偏远地区，那些她一直着迷的地方，像秘鲁和蒙古。她努力地在小路和偏僻的地方捕捉到呼唤她的引人注目的时刻。她在街上看的越多，她越是开始找到与她对话的图像方式。

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分享到Instagram，有了5万粉丝

在家人的鼓励下，她开始分享谷歌街景上抓到的图片，在短短的几个月，她在她的Instagram账户上积累了5万的粉丝。她的照片，唤起了她自己所渴望的遥远距离。

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这样的旅行能够去她只能想象的地方。它让杰奎找到了她的声音。她能够表达自己，这对很难走出自己的舒适区的人来说意味着很多。正如她所说:

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“广场恐怖症和焦虑症限制了我旅行的能力，所以我找到了另一种看待世界的方法。”

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虚拟旅行成了心理治疗

虽然仍然感到被外面的世界困惑，但这种新发现的接触帮助她感觉舒适，慢慢地走出了她的壳。她目前在曼哈顿的一个个人画廊展览-《恐旷症患者旅行者》。在与Good Story Forgood的伙伴关系支持下，她在10月份出售限量版印刷品，在世界心理健康月期间为心理健康慈善机构筹集资金。

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谷歌街景到底是现实还是虚拟呢？

对于患广场恐惧症的Jacqui Kenny 而言，谷歌街景利用的是数字/虚拟的方式，但是谷歌街景提供的却是真实的场景。其实对于很多正常人来说，也会有这样的感受，使用谷歌街景时常常产生一种分不清现实还是虚拟的感觉。

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这也是人类在虚拟化场景不断增多，虚拟技术不断进步的情况下，会面对的一个终极问题：通过数字化设备和网络的生活到底是真实的还是虚拟的？真实和虚拟的界限在哪里？或者说，这个所谓的真实和虚拟的界限问题是否有意义？

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这说起来有点像王阳明的心学或者古希腊哲学家早已经探讨的问题：你看到的世界是真实的还只是你心灵的镜子对现实的映照。

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虚拟化的生活方式就是人类的未来

随着AR和VR，增强现实和虚拟现实技术的发展，虚拟生活的应用场景已经离我们很近了。

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无论是苹果的IOS ARKit还是安卓系统的ARCore的推出，利用这些开发平台开发者可以迅速将虚拟生活带到你的手机平台并普及到每一个人。虚拟化生活场景将会越来越多。

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这无怪乎，就连应该对“真相”感兴趣的媒体也对虚拟现实技术兴趣浓浓。最近一次Radio-Canada的新技术实验室的主题就是：“沉浸：虚拟现实技术在媒体里的应用”

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数字化只是人类生活方式变革的开始，而虚拟化的生活方式才是更高的阶段。虚拟和现实并没有清晰的界限，或许你现在的真实生活就是一种另一个角度的虚拟存在。而且人类似乎并没有对这种虚拟和现实混合的世界有多大的排斥。

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