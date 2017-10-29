周末网络广播（2017年10月29日）

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本周报道精选

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十一个加拿大城市竞选亚马逊总部（方华）

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© David Ryder/Getty Images

据加拿大广播公司报道，在世界电商巨头亚马逊公司发出请有意承建其公司第二总部的美国和加拿大城市参加招标的邀请后，在上个星期截止日期过后一共有11个加拿大城市报名参加竞争；不过受保密条款的限制，这些加拿大城市没有公开自己的投标细节。

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加拿大人口中的移民超过五分之一（赵黎）

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© CP/DARRYL DYCK

加拿大统计局星期三 (10月25日) 公布了2016 年的一些人口普查数据，普查发现，2016 年加拿大人口中，移民的比例已达到 自 1921年以来的最高水平。新数据的公布正值联邦政府即将在众议院提交年度移民指标之际，自由党政府为 2017年设置的接收移民指标为 30万人。

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不离开家却给世界拍照的艺术家 – 谷歌街景带来的虚拟旅游者（沈二）

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广场恐惧症的患者不敢踏出家门，更别提到全世界去旅游了。但谷歌街景 – Google Street View 的存在却能让他们足不出户走遍世界，他们其中的有些人还成了谷歌街景摄影家。

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为什么军事法庭的强奸罪定罪率低？（方华）

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© Sgt. JF Lauzé/Canadian Armed Forces Combat Camera

据加拿大广播公司记者布鲁斯特Murray Brewster报道，过去三年中加拿大军事法庭审理的性骚扰和性侵犯案件中只有不到四分之一的案件其被告被宣判有罪。更多的情况是，性骚扰和性侵犯案件的被告或者是选择较轻的控罪认罪、或者是被军事法庭裁定要受到行为不轨的军纪制裁。加拿大军事法庭性骚扰和性侵犯案件23%的定罪率比民事法庭同类别案件43%的定罪率低了差不多一半，这让向军事法庭提出性犯罪指控的女性受害者和她们的律师感到担心。

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阿尔伯塔省新移民大增，多伦多可见少数族裔人口过半（赵黎）

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© David MacIntosh/CBC

加拿大统计局星期三（10月25日）公布了有关加拿大人口组成的最新普查数据，数据显示，在加拿大人口中，移民的比例已经达到 了 21.9%，即平均每 5 个人中，就有超过 1 人是移民。统计还显示，从 2011 到 2016 的5年中，加拿大接收了 120 万新移民。新移民，指的是在加拿大登陆不超过5年的人，那么，新移民主要分布在加拿大的哪些地区呢？

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一周图片报道

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