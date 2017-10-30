加拿大双人花样滑冰运动员连续打破冰上舞蹈世界记录

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加拿大2017世界花样滑冰锦标赛星期六在里贾纳的Brandt体育中心闭幕。 加拿大运动员特丝萨·弗丘（Tessa Virtue）和斯考特·莫伊尔（Scott Moir）赢得世锦赛双人冰上舞蹈冠军。这是他们在过去一年的时间里，连续第7次赢得世界比赛的金牌，打破了世界纪录。

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加拿大在冰雪运动方面一直成绩不错。在这次锦标赛上，赢得银牌的是另一对加拿大运动员凯特琳·韦弗（Kaitlyn Weaver）和安德鲁·博杰（Andrew Poje），他们的成绩是190.01分；美国一对选手以189.43分赢得铜牌。

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在最后的决赛中，特丝萨身着露背的紫红色勃艮第连衣裙，斯考特则穿着一身黑色紧身衣上场， 他们随着“红磨坊”的音乐在冰上翩翩起舞。他们充满激情的冰上舞蹈精彩表演让现场的观众感到震撼，尤其是一系列旋转式托举令观众兴奋异常。例如特丝萨在斯考特的手臂上翻转，然后用双腿缠住斯考特的脖子，再翻转回到冰上。

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他们的精彩表演多次赢得观众的掌声，最后得分达到199.86分，而前一天晚上的得分也超过了他们在春天世锦赛中打破世界纪录的198.62分。

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特丝萨在比赛后说，“我们热爱冰上舞蹈， 每天都会到冰场上。 至于比赛时能滑得怎么样， 那完全靠当时的感觉。而这次比赛与参加奥林匹克比赛不同， 我们感觉就像回到家一样”。斯考特则说： “我们的朋友和家人都为我们高兴，比赛结束后他们发来很多祝贺。其实我们并不是很在意取得了怎样的名次。我们是真喜欢花样滑冰，可以说到了疯狂的程度。当然今年我们屡屡打破世界纪录，也是很令人高兴的”。

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