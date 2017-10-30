具有多重意义的加拿大建国150周年海岸线远征活动圆满结束

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加拿大为庆祝建国150周年发起的海岸线远征项目周末宣告圆满结束。破冰船“极地王子号”在航行150天、2.3万公里后抵达维多利亚港， 并举行了庆祝活动。

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这次名为“加拿大C3远征”的航行具有多重意义。“极地王子号”从多伦多出发，穿越北冰洋的西北航道，途径停靠75个社区。远征领导人杰夫·格林（Geoff Green）说，这次远征凸显了加拿大是一个海洋国家和极地国家，拥有世界上最长的海岸线，而其中的重要组成部分是在北极地区。他说：“我们在这次旅程中看到的是我们与海洋的联系，以及沿海岸所有令人难以置信的社区的重要性”。 由于加拿大的许多社区依赖海洋、湖泊和河流，加拿大应成为在海洋保护方面的全球领导者。

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这次航行也被看作是与原住民社区见面并讨论和解的重要机会。格林说，从破冰船在多伦多起航那一刻起，我们就一直在原住民、梅蒂斯人、因纽特人的领地上。因纽特人全国委员会的主席纳坦·奥比德 （Natan Obed）也对此次活动表示赞赏。他说：“虽然原住民社区一直在与加拿大的关系上有争执，但我们也是骄傲的加拿大人，愿意分享我们的传统，也喜欢分享我们在北极地区的家园，与那些想学习的人交往”。

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© CBC

联邦政府渔业部长多米尼克·勒布朗（Dominic LeBlanc）参加了周末的庆祝活动，他宣布加拿大到今年底可以实现保护海洋和海岸线达到5％的目标。而两年前，加拿大受到保护的海洋和海岸线只有0.9％。

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勒布朗还说，今年早些时候宣布的在不列颠·哥伦比亚省沿海设立新的海洋保护区，和在魁北克省圣劳伦斯湾开辟保护区是确保达到百分之五目标的重要里程碑。他说，联邦政府现在的工作重点是到2020年把海洋和海岸线的保护范围提高到10％。

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加拿大最主要的环保组织“铃木基金会”在一份书面新闻稿中也称“这是一个重要的里程碑”。该基金会的科学项目经理比尔·韦勒姆（Bill Wareham）在新闻稿中写道：“经过多年的停滞后，加拿大现在海洋保护正开始发力。星期六宣布的一个新的海洋保护区面积达83,000平方公里，那里将禁止商业性和娱乐性水底捕鱼活动。加拿大拥有世界上最多样化的海洋环境和独特的海洋物种。他们正受到各种威胁，包括气候变化、过度捕捞和污染等”。

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