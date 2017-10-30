网络发展，加拿大的企业家突然大增

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互联网给人们带来了各种各样创业的机会，在加拿大，近年来自己创业的人数在稳步上升。

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加拿大广播公司的Don Pittis 报道说，最近30年来，加拿大新创企业的数量一直呈下降趋势，但随着互联网的迅速发展，有迹象表明新创企业在增多。

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年轻的企业家、更多的流动资金、日益增多的人才，都为创建新公司提供了机会。

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老一代vs 新一代

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老一代加拿大人多以稳定的职业为荣，医生、律师都是相当受人尊敬的职业，不少人干一行一干就是一辈子。

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不过，现在的年轻人不太一样了，很多人更倾向于自己先“冒冒险”，创建公司，把自己的念头落实到实际中。

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刺激年轻人创业的最大因素是各种新技术，网络打破了很多界限，给创办企业带来了各个层面的支持。

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央行行长呼吁增加新创企业

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加拿大广播公司报道说，如果统计数据证明新创企业在不断增加，大概没有人能比加拿大央行行长斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）更高兴。

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上个星期，在帮助媒体的记者解读中央银行最新的“货币政策报告”时，央行行长说，加拿大经济最落后的地方之一，就是创造新的就业机会不够。

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波洛兹在回答记者的问题时说，新创公司企业的数量“净值”，是我最喜欢的变数之一，在创建新公司方面，我们和美国、英国没法相比。

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加拿大央行副行长西尔文·莱杜克（Sylvain Leduc）认为，加拿大人不太积极创建企业的原因之一，是受过高等教育的人多，容易找到工资较高的工作，从而使他们不太愿意去承担风险。

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他说，要创立企业，你必须非常乐观，对自己的业务模式充满信心，而且，要是尝试推出零售业务，还要面对像沃尔玛和亚马逊这样的巨人。

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企业家在社会中越来越受欢迎

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加拿大的专家们说，有越来越多的年轻加拿大人有这样的乐观和信心。

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艾尔斯佩斯·莫里（Elspeth Murray）是一家小型创业公司 Analytics 4 Life 的董事会成员，这是一家基于人工智能的医疗设备公司，也是安大略省女王大学史密斯商学院（ Smith School of Business at Ontario’s Queen’s University）正在 “孵化” 的65家小公司之一。

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莫里曾经在 IBM 等大公司工作过，现在她是史密斯商学院的副院长，专门为研究生教授创业的技能。

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她说，现在出现了一股年轻人创业的热潮，很多小公司只有 15、16、17 个人，以前在社会中对企业家有各种不好的看法，突然之间，这些看法都消失了，作为企业家在社会上是可以被接受的。

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艾尔斯佩斯·莫里举了自己的研究生、前军人杰夫·阿尔卑（Jeff Alpaugh）的例子，阿尔卑创建了一个品牌，叫做 “世界上最危险的衬衫” ，现在他成功地经营着定制服装业。

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莫里说，杰夫·阿尔卑的大本营是加拿大东海岸城市佛德里克顿 Fredericton，他通过电子商务平台 Shopify 向全世界出售产品，完全不需要在纽约或伦敦设立办事处、雇人什么的。

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另外一位专家莎拉·卢比克（Sarah Lubik）对此表示同意，她说，互联网也弥补了资金和专业人才方面的传统差距。

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她说，虽然加拿大的资金可能较少，但加拿大的公司有能力从其他地方吸引资金。

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Kindred Sort © Kindred AI

她举出了很多例子，其中包括温哥华的新创公司 Kindred，这是一家使用人工智能分类和选择仓库产品的公司，从美国旧金山获得了发展资金。

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（RCI with CBC ）

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