强风来临，魁北克省已有20多万家庭断电

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在加拿大魁北克省，大风导致数十万个家庭停电。

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魁北克水电局 Hydro-Quebec 说，星期一（10月30日）上午截止到9点钟，魁北克全省总共有 21万户家庭断电，已经派出 200 多个修理小队进行修复。、

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© Michelle Raza/Radio-Canada

Montérégie, Laurentians 和 Eastern Townships 是受影响最重的地区，在蒙特利尔，周一上午有5,530个家庭没有电力供应。

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魁北克水电局的发言人Mathieu Rouy说，而且气候还在不断恶化，预计停电的家庭将继续增多。

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他告诉加拿大广播公司，今早凌晨2点左右，一场强大风暴从美国抵达魁北克省，现在风力还在继续加剧。

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魁北克省不少地区的中小学今天停课，而且大风造成了一些交通事故，包括吹翻了运货卡车。

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环境报对蒙特利尔发出大风警告

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© Radio-Canada

加拿大环境部对魁北克省的许多地方，包括大蒙特利尔、拉瓦尔市、魁北克市、Laurentians地区发出了大风警报。

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环境部说，蒙特利尔地区的居民们要注意，周一下午的风速预计将接近每小时90公里。

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（RCI with CBC）

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