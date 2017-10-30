蒙特利尔离市选还剩几天，两大市长候选人竞争白热化

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加拿大第二大城市蒙特利尔将在 11月 5日举行市政选举。

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在离投票还有几天之际，现任市长丹尼斯·科戴尔- Denis Coderre 似乎正在被其竞争对手瓦莱莉·普朗特 – Valérie Plante给超过去。

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星期一（10月30日）, 由加拿大广播公司法语部 Radio Canada 委托 CROP 进行的民意调查显示，在蒙特利尔的选民中，39% 的人现在支持反对党 Projet Montréa 的领袖瓦莱莉·普朗特，37% 的人支持现任市长丹尼斯·科戴尔，另有17% 的受访者说自己还没拿定主意。

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© CROP

不停的施工造成市民不满

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CROP 的总裁 Alain Giguère 表示，这个调查结果是非常令人惊讶的，我们原来认为科戴尔会在这次竞选中领先，结果现在两个候选人的受支持率不相上下。

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Alain Giguère 还说，导致瓦莱莉·普朗特受支持率大升的关键，是蒙特利尔没完没了的施工工程给道路造成堵塞，使很多市民不满。

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在受访者中，83% 的人说交通堵塞是最重要的问题，另外， 54% 的蒙特利尔人相信瓦莱莉·普朗特上台后将能够改善目前的交通困境，45% 的人认为丹尼斯·科戴尔能改善交通堵塞问题。

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（RCI With CBC）

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