晚秋时节话疫苗：曾有人为了抵制疫苗不惜与警察枪战

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每年到了秋末打流感疫苗的时候，总会听到反对的声音。实际上，把病原体做成疫苗打进身体以预防疾病，这种方式引起的抵触不是从今天才开始的。1885年在魁北克省蒙特利尔市，一些市民拒绝接种天花疫苗，甚至拿起武器保卫自己。城市因此陷入暴乱。

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加拿大历史学家洛朗.图尔克（Laurent Turcot）说，其实加拿大1861年就制定了必须接种天花疫苗的法律。但是这项法律最初并没有被认真实行。天花是一种传染性极强、发作起来很可怕的疾病。但是在它1885 年造访蒙特利尔之前，当地医院已经至少有五年没收过一个天花病人了，因此连医生们都放松了警惕。

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来自芝加哥的列车带来了病毒

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1885年2月，一个名叫乔治.朗利（George Longley）的火车司机从芝加哥到达蒙特利尔。他驾驶的火车还没有进站，车上的医生已经确诊他患了天花。他立刻被送进蒙特利尔总医院，但是当值医生不知出于什么原因拒绝收治，把他转送到了蒙特利尔天主教会办的主宫医院。

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他在那里获得了治疗和照料，但是却没有被隔离。一个医院洗衣房的女工很快被传染了，并在4月的第一天死亡。当医生们意识到情况不对时，天花病毒已经感染了医院里的许多人。但是当局直到这时仍然对天花的传染性估计不足，竟然把没有出现天花症状的患者全部遣散回家。他们当中有不少人已经感染病毒，只是还没有发作而已。

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疫苗被抵制

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实际上，天花疫苗早在几十年前就有了，但是法裔加拿大人很少有人用它。图尔克说，这时因为，当时秉承“教皇绝对权力主义”的魁北克天主教会认为，疾病也属于神的旨意。一个蒙特利尔神父在讲道时宣称：“今年夏天我们这里流行天花，都是因为去年冬天我们办了一个冬季狂欢节。这是肉身的享乐。我们的罪孽触怒了神。”

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即使是医学界也有人不相信疫苗。一个蒙特利尔医生轻蔑地说，这都是年轻人瞎胡闹，再过五十年，谁都不会再提疫苗这回事了。

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那个夏天，每天夜里都有病亡的天花患者被送到皇家山上的墓地。蒙特利尔的“瘟疫之城”的名声迅速传遍世界。连蒙特利尔出产的香烟和服装也没人敢碰了。当时的蒙特利尔市长是魁北克省著名作家和报人博格朗（Honoré Beaugrand，1848-1906）。他决定派出警察，挨家搜寻，强行给儿童接种天花疫苗。

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此举激起了许多市民的愤怒。因为在他们看来，疫苗就是病毒，把病毒打进身体，这不是要害死人吗？9月28日，在现在的Radio-Canda大楼附近发生了严重骚乱。另外，被派去隔离患者和处理尸体的人员也经常遭到强烈的抵抗。

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博格朗去向蒙特利尔大主教法布尔（Édouard-Charles Fabre）求助，告诉他如果再不推行疫苗，蒙特利尔就离灭城不远了。法布尔最后答应公开接受疫苗注射，为市民做个榜样。

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但是骚乱并没有立刻平息，市民们也没有在一夜之间改变心意。一个父亲为了不让自己的几个孩子打疫苗，把房子修成了堡垒，用一支猎枪和警察对抗。双方发生枪战，一个孩子被流弹打死。博格朗因此受到更多指责。

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到11月份天花停止蔓延时，蒙特利尔共有5864人死亡，13000多人的脸上留下了永久疤痕。大部分患者是儿童。

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在全世界范围内，蒙特利尔是最后一个流行过天花的现代城市。1979年，世卫组织正式宣布天花被消灭。

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（RCI avec Radio-Canada et Canadian Encyclopedia）

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