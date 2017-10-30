是技术进步还是检查松懈了？持假护照进入加拿大的人大幅度减少

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自2010年以来，共有12200多人试图持假护照进入加拿大。这当然是被发现的人数。加拿大边境服务署估计，应该还有相当数量成功蒙混过关的人。

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蒙特利尔新闻报La Presse根据信息公开法获得的资料显示，持假护照入关的人逐年下降。2010年共有2390人被发现，而2016年只有1051人。

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并不是所有人都认为这是好现象。海关工会主席弗尔丹（Jean-Pierre Fortin）说，一方面，现在的加拿大护照从技术上来说更难伪造，但另一方面，海关人员从六年前的11300减到现在的9800人，加上越境者增加，人手告急，海关检查比过去松懈是不可避免的。

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加拿大几个国际机场都安装了“自助入关”的护照检查仪器。弗尔丹说，这些设备确实减少了旅客的等待时间，但是也减少了海关人员在面对面交流中发现可疑言行的机会。

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在海关收缴的伪造护照中，最多的是加拿大护照，有1400本。其次是希腊、英国、意大利和法国等国家的护照。伪造的中国护照自2010年以来被发现262本。

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（RCI avec La Presse, Maxime Bergeron）

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