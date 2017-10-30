新斯科舍省加拿大皇家骑警首倡宣誓时用鹰羽代替圣经

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加东新斯科舍省的加拿大皇家骑警成为全国各省中第一个允许原住民在宣誓时用鹰羽代替圣经的分队。从星期一（10月30日）起，原住民警官以及办案过程中涉及到的原住民证人、受害者和被告都可以手持鹰羽宣读法律誓词。

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该省加拿大皇家骑警指挥官布莱恩.布伦南（Brian Brennan）表示，这种做法促进加拿大的和解与尊重，希望能够被所有省份的加拿大皇家骑警分队采用。

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CBC记者Susan Bradley报道说，最高兴的还是新斯科舍省的原住民。鹰羽在印第安文化中是灵性的象征，被用在各种祭祀仪式中。鹰被看作是人世的使者，它在鸟类中飞得最高，因此最接近造物主。

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安大略省各地法院已经在2012年允许原住民持鹰羽宣读誓词。

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按照西方国家管理，在宣读具有法律效力的誓词时必须手按圣经。曾有加拿大内阁部长的议会秘书自带可兰经去宣誓被拒绝。仿效新省加拿大皇家骑警政策的可能将不止是各省的原住民。

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（RCI with CBC，Susan Bradley）

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