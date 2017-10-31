Photo Credit: PC / Nathan Denette

安大略省议员提出禁止行人过马路看手机的立法草案

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 31 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一，安大略省议会公布了一项省议员提出的，对过马路时看手机的行人罚款的法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一项由多伦多选区的议员伊万·贝克尔（ Yvan Baker）提出的私人议案， 称为“放下手机，抬头走路”法案，他说对越来越多的多伦多行人死亡感到担忧，因此提请就此立法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© PC/Nathan Denette

2016年，多伦多共有42名行人在街道上死亡，是2002年以来最多的一年。多伦多公共卫生部门2015年发布了一份报告， 总结了2008年至2012年的交通事故状况， 其中发现，与“车辆”之间的碰撞相比，“分神的行人”受伤或死亡的比例更高，达到40％。而且大多是行人在绿灯条件下过马路时发生的事故。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝克尔的法案将禁止人们在穿越街道时使用手机或电子设备，初犯者罚款50加元，第二次再犯罚75加元，第三次增加到125加元。打紧急呼叫电话，或者在步入人行横道前通话则可视作例外。该法案还要求交通管理部门每年都要开展宣传运动，教育人们过马路不能分心，开车时不能发短信。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝克尔在星期一上午的新闻发布会上说：“这些罚款额并不高，意在形成一种威慑，提高人们对风险行为的认识，从而挽救生命”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也有批评者不赞成惩罚行人，他们认为司机的分心驾驶是该省交通事故死亡的主要原因。按照安省警方的统计，去年有65人死亡是因为分心驾驶，数量超过酒后驾车、超速或不系安全带。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对此贝克尔说：“毫无疑问，安省存在分心驾驶的问题，我并没有忽视这个问题，而是提出每年都要开展有关的教育宣传活动。这个法案的重点不是要指责行人或司机，而是针对行人对道路权利的误解。他们以为绿灯过马路就绝对安全了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止，这一法案还没有得到省交通部长的表态支持，但省总理凯瑟琳·温恩说，这个法案是一个有趣的想法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据安省议会的通常做法，议员的私人议案很少能通过成为法律。这项禁止过马路看手机的议案明年三月在省议会辩论，之后还需通过议会专门委员会的聆讯。因此在明年6月7日举行省选之前通过的可能性很小。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
政治、科技合适不合适？高科技公司巨头频频与联邦自由党决策者会面移民与难民十年官司终了结：联邦最高法驳回上诉，温哥华机场移民死亡案两警官判刑科技智能手机诱惑力太大，青少年普遍睡眠不足国际老板性丑闻、笑节可能被外资收购社会万圣节了，我们为什么庆祝？（有图片或引起不适）经济加拿大经济 8 月份萎缩 0.1%，加元立即下跌加拿大原住民土著人节可能变成加拿大法定假日环境2016年全球二氧化碳浓度再次刷新纪录社会安大略省议员提出禁止行人过马路看手机的立法草案社会今年头9个月70流浪者在多伦多死亡

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志