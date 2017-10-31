安大略省议员提出禁止行人过马路看手机的立法草案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一，安大略省议会公布了一项省议员提出的，对过马路时看手机的行人罚款的法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一项由多伦多选区的议员伊万·贝克尔（ Yvan Baker）提出的私人议案， 称为“放下手机，抬头走路”法案，他说对越来越多的多伦多行人死亡感到担忧，因此提请就此立法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© PC / Nathan Denette

2016年，多伦多共有42名行人在街道上死亡，是2002年以来最多的一年。多伦多公共卫生部门2015年发布了一份报告， 总结了2008年至2012年的交通事故状况， 其中发现，与“车辆”之间的碰撞相比，“分神的行人”受伤或死亡的比例更高，达到40％。而且大多是行人在绿灯条件下过马路时发生的事故。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝克尔的法案将禁止人们在穿越街道时使用手机或电子设备，初犯者罚款50加元，第二次再犯罚75加元，第三次增加到125加元。打紧急呼叫电话，或者在步入人行横道前通话则可视作例外。该法案还要求交通管理部门每年都要开展宣传运动，教育人们过马路不能分心，开车时不能发短信。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝克尔在星期一上午的新闻发布会上说：“这些罚款额并不高，意在形成一种威慑，提高人们对风险行为的认识，从而挽救生命”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也有批评者不赞成惩罚行人，他们认为司机的分心驾驶是该省交通事故死亡的主要原因。按照安省警方的统计，去年有65人死亡是因为分心驾驶，数量超过酒后驾车、超速或不系安全带。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对此贝克尔说：“毫无疑问，安省存在分心驾驶的问题，我并没有忽视这个问题，而是提出每年都要开展有关的教育宣传活动。这个法案的重点不是要指责行人或司机，而是针对行人对道路权利的误解。他们以为绿灯过马路就绝对安全了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止，这一法案还没有得到省交通部长的表态支持，但省总理凯瑟琳·温恩说，这个法案是一个有趣的想法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据安省议会的通常做法，议员的私人议案很少能通过成为法律。这项禁止过马路看手机的议案明年三月在省议会辩论，之后还需通过议会专门委员会的聆讯。因此在明年6月7日举行省选之前通过的可能性很小。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada