土著人节可能变成加拿大法定假日

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据加拿大新闻社报道，如果一切顺利加拿大联邦法定假日将会增加一个，这就是6月21日的土著人节National Indigenous Peoples Day。

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新民主党议员提出议案要把土著人节作为全国节日 © Don Somers/CBC

由联邦议会新民主党萨斯喀彻温省Desnethe-Missinippi-Churchill River选区议员Georgina Jolibois提出的在加拿大全国设立土著人节的私人议案已在联邦议会二读通过，预订在12月8日在联邦议会众议院进行辩论。

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Georgina Jolibois说她提出这个私人议案是为了促进土著人与加拿大主流社会的和解，在特鲁多自由党政府当政的情况下她的议案获得通过成为法律的机会很大。

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一旦成为加拿大的法定假日，则6月21日这一天不但不用上班、而且还能照发工资。

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12岁的土著人姑娘Autumn Peltier致力于保护水源 © Supplied

Georgina Jolibois指出，自由党政府总理特鲁多上台后多次公开表示，与加拿大全国各地的土著人、及土著人与欧洲移民混血后代梅蒂斯人的关系是他的政府要优先处理的最重要的关系，在这种情况下，她提出的设立土著人节法定假日的私人提案应该会得到包括执政党自由党议员在内的多数联邦议会议员的支持。

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6月21日目前是加拿大的土著人日，不过在西北特区和育空特区这一天已经是当地的法定假日。

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Kassidy Harper 认为“印第安人”是侮辱性词汇 © Jason Warick

现在有越来越多的土著人要求停止用印第安人来称呼最早来到北美大陆落户的原住民，而是用土著人来统一称呼。

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