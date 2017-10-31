老板性丑闻、笑节可能被外资收购

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据加拿大新闻社报道，瑞士的GF Productions公司表示有兴趣并购富有国际盛名的加拿大蒙特利尔笑节Just For Laughs公司。

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GF Productions公司的老板Gregoire Furrer说他要创立一个领导国际潮流的规模最大的笑话和喜剧公司，而瑞士GF Productions和加拿大Just For Laughs的合并是实现这一目标的关键。

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Just for Laughs 公司现在的负责人 Andy Nulman © Youtube

这并购的机会来自蒙特利尔笑节的创始人罗松Gilbert Rozon受到性骚扰和性侵犯的指控。在10位女性站出来指控罗松性骚扰或性侵犯之后，今年63岁的罗松不但辞去现有的职务、而且宣布要出售其拥有的所有股票。

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已经向警方提出性骚扰或性侵犯犯罪指控的女性中包括魁北克电视界著名女主持人Julie Snyder，女演员Patricia Tulasne等影视界名人。

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已经表示有兴趣购买Just For Laughs公司控股股份的还有加拿大魁北克的公司和美国好莱坞的公司。

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RCI with CP、CBC

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