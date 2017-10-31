今年头9个月70流浪者在多伦多死亡

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据加拿大广播公司记者Muriel Draaisma报道，加拿大最大城市多伦多公共卫生健康机构负责人Dr. Eileen de Villa证实，2017年前9个月至少有70位流浪者死亡，其中57个死者是男子，13位死者是女性。

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70位死者中有46人死在室内，包括医院、流浪者庇护所等；4人死于户外；另有20人的死亡地点不明。

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无家可归的生活是导致过早死亡的一个主要原因 © David Donnelly/CBC

第一季度的流浪者死亡数字是27人，第二季度21人，第三季度是22人。

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在死亡原因方面缺乏统计数据，因为70位死者中只有32位经过验尸、有死因报告；他们中两个主要的死亡原因是心脏病发作和毒品过量。

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Dr. Eileen de Villa说2017年前9个月有70位流浪者死亡的统计数字是根据超过2百个卫生和社会工作机构输入网上统计汇总系统的数字得出的；这些统计数字清楚显示，无家可归是导致人们早夭的一个主要因素。

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