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智能手机诱惑力太大，青少年普遍睡眠不足

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 31 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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研究人员说，随着智能手机的普及，青少年们的睡眠时间变得越来越少，引发了人们对青少年缺觉会带来的潜在严重健康后果的担忧。

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美国“睡眠医学”杂志 （ Journal Sleep Medicine ）刚刚发表了一项研究，该研究在 2009-2015 年的时间跨度里，对近 37万名青少年的睡眠情况进行了跟踪。

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研究的作者之一、美国爱荷华州立大学（Iowa State University ）睡眠与社会行为心理学家克里赞（Zlatan Krizan）表示，研究人员着重于 2009 年至 2015 年期间青少年睡眠的情况，因为这段时间正是移动技术大普及的阶段。

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Zlatan Krizan © Iowa State University

克里赞在接受加拿大广播公司的采访时说，在这 6 年的过程中，他们发现青少年的睡眠量发生了巨大变化。

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他和同事们发现，2015 年与 2009 年相比，每晚睡眠时间不到 7 小时的青少年的人数上升了 16%-17%。

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根据美国疾病预防控制中心的标准，13至18岁的人每晚需要睡眠  8 – 10个小时。

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导致青少年不睡觉的因素

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研究人员们先是研究了除电子设备外、可能影响青少年睡眠的其他因素，包括放学后的家庭作业、看电视的时间等，但在 2009 年至 2015 年期间，这些活动的时间一直处于 “相对稳定或减少” 的状态。

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克里赞说，增加的唯一因素是社交媒体，手机的使用，这是导致青少年睡眠少的一个重要因素。

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他说，如果每天用手机不超过 2 小时，对青少年的睡眠没有不利影响，但是，一旦每天使用时间达到 5个小时或更多，青少年的睡眠不足就很严重。

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© iStockphoto

青春期睡眠的重要性

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研究表明，在青春期获得足够的睡眠是至关重要的。

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睡眠是否充足不仅影响到孩子在学校的成绩和表现，而且在青少年时期建立的睡眠习惯，可以有助于成年后的睡眠模式和健康。

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缺乏睡眠可以引出一系列健康问题，包括肥胖、糖尿病、抑郁症等等。

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克里赞说，睡眠，影响到我们生活的各个层面。

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手机的诱惑力

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阿曼达·里克斯（ Amanda Rix ）母女 © Andy Hicenbergs/CBC News

阿曼达·里克斯（ Amanda Rix ）是一位加拿大母亲，女儿拉哈 （Raeha）15岁，里克斯对上述研究结果一定不觉得意外。

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她说，原来女儿睡觉前总是在卧室里用智能手机，而且用得很多，上学的时候常常会 “疲惫不堪”，打瞌睡。

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女儿拉哈表示，睡觉前她把手机放在床边，明明知道自己第二天需要早点起床，准备上学，但手机的诱惑力实在是太大了，总是要时不时地去看看有没有收到新信息。

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不久前，里克斯决定实行一个家规，母女两人到了睡觉的时候，谁也不能把手机带进卧室，现在，两人都感觉睡得好多了。

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青少年缺觉越来越严重

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拉彻尔·莫霍思（Rachel Morehouse）医生是加拿大新不伦瑞克省圣约翰地区医院大西洋睡眠中心的医疗主任，她说，缺乏睡眠是青少年中越来越普遍的一个问题。

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她告诉加拿大广播公司，情况似乎越来越糟糕，青少年们把手机放在床上，一收到信息就马上回答，这是剥夺了青春期睡眠的一大问题。

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她接着说，不知道这种情况到什么时候会成为严重影响健康的一个引爆点。

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莫霍思医生还表示，青少年缺觉的实际情况可能比研究表明的要更糟糕。

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据她估计，只有不到四分之一的青少年每晚能睡够他们所需要 8-9 小时。

她说，青少年缺觉简直就成了一种 “流行病”。

（RCI with CBC）

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