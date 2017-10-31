2016年全球二氧化碳浓度再次刷新纪录

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联合国的气象部门警告说，去年大气层中的二氧化碳平均浓度再次刷新纪录。

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世界气象组织 WMO 的秘书长 Petteri Taalas 说，我们需要快速削减二氧化碳和其他温室气体，以避免到2100年 “气温危险地升高”，远远超出巴黎气候协定中规定的目标。

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他说，“我们正在往错误的方向走”。

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© Darryl Dyck/Canadian Press

WMO 在本周一（10月30日）公布的最新通报显示，强劲的厄尔尼诺和人类的活动把 2016 年的二氧化碳平均浓度推升至 403.3 ppm，超过了 2015 年的纪录 – 400 ppm。

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这份通报说，大气层中二氧化碳水平的这种突然变化从来没有见过。

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WMO 表示，新的报告展现了全球二氧化碳浓度的增加情况，希望这将推动下个星期在德国波恩举行的一个重要气候会议上的辩论。

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（RCI with CBC）

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