万圣节了，我们为什么庆祝？（有图片或引起不适）

10月31日,万圣节。

人们装扮成各种人物,可以是童话神话现实中的人,也可以是妖魔鬼怪,可以漂亮,古灵精怪,也可以搞笑,也可以恐怖,从婴儿到老人都可以尽情发挥创意,在这一天,做一次想象中样子。

或许就是这个原因,万圣节经久不衰,创意越来越大胆,派对或玩笑越来越疯狂。

而孩子们喜欢万圣节,当然是因为可以挨家挨户讨糖吃,玩儿Trick or treat游戏。

现在,万圣节在北美最为流行,反而是发源地英国庆祝的人和气氛都大不如前了。

万圣节从何而起?

现在很难追溯万圣节究竟从何时开始,不过,有研究发现,大约2000年前,有一大群人,叫做Celts,大约居住在现在的英国、爱尔兰、和法国。

Celts规定每年的11月1日为新年,所以,在前一天,也就是10月31日,会有庆祝活动,成为Samhain。

Samhain节欢庆丰收和冬天的到来,但也认为,鬼怪会在这个节日跑出来,所以,他们会带上面具,点起火堆,拿出食品。

后来,罗马人占领了Celts地区,发现自己的鬼节与这个节日相近,所以,万圣节就沿袭下来了。

为什么叫做“万圣节”?

万圣节当然是从Halloween翻译过来的中文名字,但非常恰当传神。此外,感恩节也翻译得不错。

Halloween这个名字是1000年前才开始出现的。

当时,天主教教堂决定把每年11月2日定为“万灵之日”,用来纪念死者。

又把11月1日,定为“圣灵之日”,All Hallows Day。

那么,圣灵之日的前一晚,被称为All Hallows Eve。

这样变着变着就变成Halloween啦。

Halloween decorations on my street. Cute not scary. #Halloween pic.twitter.com/85JtssBGgy

— Buckeye Videos+ (@BuckeyeVideos) October 31, 2017

What are you baking for #Halloween? These wicked witch finger cookies look so realistic! https://t.co/rI2PhitV9u pic.twitter.com/WUXDdGz1Hy