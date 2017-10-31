万圣节了，我们为什么庆祝？（有图片或引起不适）

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10月31日，万圣节。

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人们装扮成各种人物，可以是童话神话现实中的人，也可以是妖魔鬼怪，可以漂亮，古灵精怪，也可以搞笑，也可以恐怖，从婴儿到老人都可以尽情发挥创意，在这一天，做一次想象中样子。

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或许就是这个原因，万圣节经久不衰，创意越来越大胆，派对或玩笑越来越疯狂。

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而孩子们喜欢万圣节，当然是因为可以挨家挨户讨糖吃，玩儿Trick or treat游戏。

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现在，万圣节在北美最为流行，反而是发源地英国庆祝的人和气氛都大不如前了。

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万圣节从何而起？

现在很难追溯万圣节究竟从何时开始，不过，有研究发现，大约2000年前，有一大群人，叫做Celts,大约居住在现在的英国、爱尔兰、和法国。

Celts规定每年的11月1日为新年，所以，在前一天，也就是10月31日，会有庆祝活动，成为Samhain。

Samhain节欢庆丰收和冬天的到来，但也认为，鬼怪会在这个节日跑出来，所以，他们会带上面具，点起火堆，拿出食品。

后来，罗马人占领了Celts地区，发现自己的鬼节与这个节日相近，所以，万圣节就沿袭下来了。

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为什么叫做“万圣节”？

万圣节当然是从Halloween翻译过来的中文名字，但非常恰当传神。此外，感恩节也翻译得不错。

Halloween这个名字是1000年前才开始出现的。

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当时，天主教教堂决定把每年11月2日定为“万灵之日”，用来纪念死者。

又把11月1日，定为“圣灵之日”，All Hallows Day。

那么，圣灵之日的前一晚，被称为All Hallows Eve。

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这样变着变着就变成Halloween啦。

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— Buckeye Videos+ (@BuckeyeVideos) October 31, 2017

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