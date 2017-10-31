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合适不合适？高科技公司巨头频频与联邦自由党决策者会面

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 31 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司（CBC法语）报道，过去一年中，世界高科技行业巨头，比如谷歌、亚马逊、微软等与加拿大自由党有影响力的成员分别开了一百多次会。

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一些批评者认为，这样的会面令人担忧其中涉及道德问题。

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比如，一直受到批评的联邦政府与影视下载服务公司Netflix的协议。

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自由党要人：科技巨头说客盈门
加拿大广播公司法语部检查了联邦政府的公开注册信息。其中显示，亚马逊与联邦政府要员开会沟通99次；谷歌37次，包括一次与加拿大总理特鲁多以及他的两个助手会面。

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此外，微软公司与自由党会面35次，该公司代表也与加拿大的移民部、创新部、国防部以及司法部的部长们会面。

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Nexflix在与联邦政府协议签订之前，会面八次。

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但其他的一些公司，如苹果电脑、Spotify会面数字为零。

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根据登记资料，高科技巨头公司代表与自由党官员会面主要讨论话题是：加拿大的智慧产权、艺术与文化、移民、以及传媒。

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新民主党议员南特尔（Pierre Nantel）表示，对于说客与政客见面，我们目前的规定不足，完全不够。这令人担忧。

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依据道德监察机构的意见，联邦自由党与高科技巨头频繁接触，不同公司的做法不同，但从具体事件看，处于绿灯和黄灯之间。

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亚马逊：联邦政府毫不掩饰，伦理监测机构亮黄灯
联邦自由党政府毫不掩饰，他们在极力促成亚马逊公司把第二个全球基地设在加拿大。

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上个星期，总理特鲁多与亚马逊总裁Jeff Bezos共同参加一个关于人工智能的讨论活动，特鲁多特别提及，自己正在读一本关于高科技企业的著作《四巨头 —— 高科技公司隐藏的DNA —— 亚马逊、苹果、脸书、与谷歌》。

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而亚马逊也称，他们试图影响加拿大在建立“云服务基地方面的政策”。

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他们与加拿大的工业部、小型企业与就业部、文化部、国际贸易部等部长们会面。

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魁北克应用伦理局（Quebec Instituteof Applied Ethics）主要监测大机构的道德管理。

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该机构创办人维勒穆赫（Rene Villemure）表示，我给这个事情亮黄灯，因为“暗示了亚马逊得到了偏袒和特权”。

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Netflix协议遭到魁北克批评
九月底，加拿大联邦政府与Netflix达成一项协议。

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Netflix不需要缴纳联邦商品与服务税（GST），而每年向加拿大投资5亿加币，包括设立制作基地，以及为法语节目提供的专项资金2500万，以支持节目中的加拿大为主内容

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这项协议引发批评，尤其是魁北克的艺术家对此反应尤其激烈，认为Netflix令魁北克艺术家的处境更加艰难，而他们承诺的本地制作资金却远远不足。

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根据统计，协议签订之前，Netflix与自由党官员会面八次。

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但是，文化部长若里（Melanie Joly）与魁北克录音、音乐会、以及视频制作工业联合会（ADISQ）代表只会面一次；而总理办公室助理与魁北克媒体协会也只会面一次。

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联邦两个反对党都对若里提出批评，认为她对加拿大相关意见充耳不闻。

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而若里的办公室对此回应说，他们充分听取了加拿大民众意见，超过三万人就此协议提出意见。

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他们表示，与国外公司不同，加拿大机构和民众与联邦政府有更直接的联系方式。

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微软：会面涉及NAFTA
从得到的登记信息看，微软公司与联邦政府接触，讨论话题主要涉及北美自由贸易协定（NAFTA）、电子商务、智力产权、以及加拿大广播电视等。

维勒穆赫表示，对这些会面，我们给绿灯，因为话题涉及好多方面 —— 这与联邦政府与Netflix公司会面的情景不同。

脸书：合同大，会面少
社交媒体巨头脸书本月刚刚与蒙特利尔达成合作意向，会在该市设立一个虚拟智慧研究实验室。

而他们仅与联邦政府官员会面一次。

加拿大媒体公司与联邦官员会面数字
最后我们来看看加拿大的一些媒体公司与联邦官员会面数字：

Bell加拿大 – 69

Shaw 51

Rogers 38

Corus 24

Quebecor 7

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