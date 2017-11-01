反对唐人街“贵族化”， 温哥华有争议豪华公寓项目延后审批议

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过去三年，经过五次投票，温哥华市政府于周一再次推迟决定是否通过一个位于唐人街的建筑项目。

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这一项目计划在温哥华市中心的奇化街（ Keefer Street)１０５号地段，建造一座高层、多用途豪华公寓，建筑商为Beedie Group。

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但市政府几次投票都没有批准这个项目。

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这一次，建筑商把公寓的设计高度从原计划的十二、十三层，降低到了九层。这样就不用市议会审议，而只需市建筑审批委员会的通过。

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周一，温哥华市建筑审批委员会就此举行了公开听证会，二十几位与会发言者都不同意这个项目。

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还有抗议人群举着标语，进入听证会现场。

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标语牌上写着：停止唐人街贵族化，拒绝Beedie奢华公寓。

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星期一的听证会持续了８个小时，对于该委员会，这非常罕见。

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最终，温哥华市建审批局将投票延后一周，将在１１月６日，听取了市府职员的意见之后再做决定。

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这个项目反对者的主要理由是：这幢建筑的设计与周围的环境不相符合，因为它距离文化中心和孙逸仙公园太近，会破坏唐人街整体的历史文化感。

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现场接受采访的一位华裔人士，把这个项目建设与华裔遭受歧视的历史联系起来，称这是继续对华裔的歧视，是破坏族裔和解，激化族裔矛盾。

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而建筑商Beedie Group 则表示，不希望把这一项目政治化，还称当地居民中也有很多赞成这一项目，但是，却不敢发声。

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