星期二纽约发生汽车撞人恐袭事件后警方加强戒备

星期二纽约发生汽车撞人恐袭事件后警方加强戒备
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纽约汽车恐袭杀手是啥样人

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 1 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在星期二纽约市中心发生汽车冲撞行人和骑自行车者、导致至少8人死亡11受重伤的恐怖袭击事件后，美国媒体报道了一些驾车恐袭男子的信息。

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据美联社的报道，制造纽约恐怖袭击事件的男子塞波夫Sayfullo Saipov今年29岁，在乌茨别克斯坦出生，2010年移民来到美国。

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制造纽约恐怖袭击事件的男子Sayfullo Saipov
制造纽约恐怖袭击事件的男子Sayfullo Saipov © AFP/Getty Images

塞波夫来到美国后先在俄亥俄州落脚，每天除了上班就是在寄宿家庭休息、从来不参加社交派对。

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随后塞波夫前往佛罗里达州，居住地址在Tampa的一个公寓大楼、并有佛罗里达州的驾照。

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记录显示塞波夫在2013年与同样来自乌茨别克斯坦、年龄比他小6岁的Nozima Odilova结婚。

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塞波夫与朋友成立卡车货运公司、自己驾车送货；有若干不严重的交通违章记录。

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塞波夫还是Uber公司提供打的服务的司机，记录显示他至少为1400个客人提供了服务。

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塞波夫最新落脚的城市是纽约附近的新泽西，在那里租了一辆Home Depot的货运皮卡、并用之作为在纽约开车撞人的恐袭武器。

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认识塞波夫的人对其的描述是安静、有礼貌、工作努力认真。

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