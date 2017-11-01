联邦政府承诺捐款罗兴亚难民

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据加拿大广播公司记者Brennan MacDonald报道，加拿大联邦自由党政府承诺，要在已经拨出2500万元帮助安置在缅甸和孟加拉国边境地区罗兴亚难民的基础上，再拿出更多的捐款帮助罗兴亚难民，具体的钱数取决于在8月25日到11月28日期间加拿大人为缅甸罗兴亚难民的捐款数量；加拿大人捐款多少加拿大联邦政府就拿出同样数量的捐款。

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联合国估计现在有90万罗兴亚难民聚集在孟加拉国与缅甸交界地区的难民营；其中仅Cox’s Bazar地区的难民营里就有80万罗兴亚难民，成为目前世界最大规模的难民营之一。

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罗兴亚难民缺乏食物、饮用水、医药和卫生设施 © Roger LeMoyne

联合国难民署的估计数字是，在8月25日前有约30万罗兴亚穆斯林难民在孟加拉国境内的难民营避难；自8月25日缅甸政府军开始在罗兴亚地区的军事清剿行动以来，又有60万罗兴亚难民逃离缅甸进入孟加拉国避难。

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加拿大红十字会说，罗兴亚穆斯林难民中70%是妇女和儿童；许多女性和女孩被强奸怀孕，而缺医少药的孟加拉难民营中根本没有照顾这些女性的医疗条件。

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刚刚从那里了解情况后返回加拿大的慈善组织Islamic Relief Canada的负责人 Zaid Al-Rawni说，Cox’s Bazar难民营里的情况是可怕的，80万人的难民营里连一个厕所都没有，更不要说自来水了。

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加拿大联邦政府的罗兴亚难民救助网页提供更多的如何捐款的信息Canada.ca/MyanmarCrisis.

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