越来越多的囚犯抱怨加拿大监狱伙食差、吃不饱

越来越多的囚犯抱怨加拿大监狱伙食差、吃不饱
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加拿大囚犯抱怨监狱伙食太差

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 1 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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监狱是惩罚触犯刑律的犯人的地方，监狱方面要为被关押的犯人提供起码的居住和饮食条件。但负责监察加拿大监狱系统的惩教调查员Correctional Investigator伊凡.辛格Ivan Zinger ，在其年度报告中指出，加拿大监狱伙食太差是导致监狱囚犯闹事的一个主要原因。

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加拿大监狱中饭量大的年轻囚犯过半数
加拿大监狱中饭量大的年轻囚犯过半数 © Peter Macdiarmid/Getty Images

吃不饱

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据加拿大广播公司记者卡斯琳.哈里斯Kathleen Harris报道，加拿大监狱惩教调查员辛格在其提交给联邦议会的年度调查报告中说，2014年的监狱预算削减导致加拿大联邦监狱的伙食费被定在每人每天5.41加元的水平；结果是加拿大联邦监狱囚犯中抱怨伙食差的人大量增加，主要的抱怨是给的饭菜太少让人吃不饱、特别是缺少蛋白质，伙食单调的问题就更不用说了。

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加拿大监狱惩教调查员辛格说，不给监狱囚犯足够的食品、无视囚犯饿肚子的问题不但导致犯人中互相买卖、交换食品的地下经济繁荣，而且导致监狱内犯人和犯人之间的暴力行为升级、导致囚犯和监狱管理方的关系紧张。

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伙食差和拥挤是加拿大监狱囚犯的两大主要抱怨
伙食差和拥挤是加拿大监狱囚犯的两大主要抱怨 © Correction Service Canada/Flicker

伙食差

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20161214日，加拿大萨斯喀彻温省的阿尔伯特王子Prince Albert监狱就发生由于伙食太差、吃不饱肚子而引发的监狱骚乱，2百多名监狱囚犯愤怒的进行打砸抢活动，结果是一名43岁的犯人死亡，3人被打伤。

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加拿大监狱惩教调查员辛格指出，加拿大监狱提供的囚犯饭食包含的热量是每天2600大卡，这是活动量不大的31岁到50岁之间犯人每天需要的热量；但对于30岁以下的年轻犯人来说，这样的伙食无法提供身体每天所需要的能量。

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年轻囚犯过半数

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而统计数字显示，加拿大监狱中三十岁以下的年轻人占了过半数的比例；结果是不少吃不饱肚子的囚犯不得不自己掏腰包购买食品。

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加拿大联邦政府负责公共安全事务的部长戈戴尔的办公室在回答记者问题时说，政府有关部门将按照联邦监狱惩教调查员的建议对加拿大联邦监狱的餐饮服务系统进行审计调查，这个审计将在明年完成。

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加拿大监狱系统的惩教调查员 Ivan Zinger
加拿大监狱系统的惩教调查员 Ivan Zinger © CBC

政府要节省开支

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保守党政府当政时为了节省监狱的开支在2014年对监狱饮食系统进行了改革，推出了全国统一的监狱饮食菜单，在全国建立几个指定的监狱食品总厨房，大批量生产监狱饭菜；做好的饭菜在冷冻后被送往各个监狱。

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为了把每个囚犯每天的饭菜成本限制在5.41加元之内，地区性总厨房在选用食材时自然是用最便宜的肉类、蔬菜类和米面类食材。

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这一监狱餐饮服务的改革为联邦政府每年节省了640万加元的开支。

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