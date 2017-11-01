Photo Credit: CBC

纽芬兰省的无奈：100多人的小岛居民轮渡支出花费惊人

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 1 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

近年来，加拿大东部海岸一些小镇的人口不断萎缩，存亡问题越来越突出。这个星期加拿大广播公司记者的一篇报道再次把这一问题提到人们面前。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

在纽芬兰省东部大西洋上的伯纳维斯塔海湾（Bonavista Bay），有一个圣•布伦丹岛，岛上住着145名居民。这个小岛靠渡轮连接纽芬兰大岛， 渡轮服务由省交通部承担。而这一服务在过去6年里支出巨大，将近3000万加元，而且每年还在上涨。去年的费用超过了600万加元。若按岛上居民人数平均，在每人身上花的轮渡支出高达4.2万元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC记者特里•罗伯茨（Terry Roberts）在不久前的一个下午前往轮渡码头现场查看，见到从布伦丹岛开过来的渡轮上开下来10辆车，而半个小时后再起锚开往小岛时，船上只有一辆汽车和两个人。渡轮的单程行驶时间约为一小时。每辆载有两名乘客的汽车为来回一趟支付的轮渡费为34加元，而实际费用却差不多要500加元。岛上的人口数量仍在减少，到今年10月份，只有114人说他们在岛上有家。若按这个人口数平均， 那每年的人均轮渡成本差不多要达到5.3万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

但岛上有些人不愿提到这些数字。凯文·奥赖利（Kevin O’Reilly）就是其中之一。他讨厌那些计算出这些数字的人。他说：“说这些有什么用呢？我不知道你们要怎么做，要强迫我们搬出岛，还是怎么的？”他说，轮渡就是岛民的高速公路，作为公民我们有权拥有这种交通服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

奥赖利是圣•布伦丹岛上100多居民的副市长，也是渡轮用户委员会主席。这位退休教师像岛上的许多人一样，热爱他们的岛屿家园， 并为此感到骄傲。他说：“岛上的人都喜欢生活在这里，很多加大人和美国人都不希望这个岛关闭”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

需要“艰难的对话”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纽芬兰和拉布拉多的交通部长史蒂夫·克罗克（Steve Crocker）星期一承认，摆那些数字出来根本“不起作用”。他说：“这个省已经到了必须与很多边远社区进行艰难对话的时候了。这是我们必须要做的事”。他告诉记者，该省每年花在水上交通的支出高达7300万。以布伦丹岛轮渡的花费为例，要支付九个人的工资，每年要50万升燃料，即使渡轮更换一个很小的部件，按照所谓的“海洋价格”也动辄要数千元。而支出这么大，乘客却很少，仅为载客量的13％，车辆仅为容量的22％。他说整个海事服务体系都需要一个全面的审查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
省交通部长Steve Crocker © CBC

纽芬兰省的财政状况已经很差，用有些人的话说，已经处在悬崖边上。维持布伦丹岛存在的花费就是诸多原因之一。不仅是轮渡支出，岛上只有9个小学生， 却保留着一所全年级制的小学，有9公里的省道要维护，还有一间公共医疗诊所在运作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省交通部正在努力降低轮渡服务的成本。每天的轮渡班次已经从五班减少到三班，发动机装了节油装置，岛上的居民则说这些举措不仅伤害到旅游业， 还使当地渔民做生意更困难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然也有居民知道这件事的轻重，包括渔民帕迪•克利（Paddy Kelly），他早就觉得轮渡船太大了。“很多人都认为轮渡船大点更好，但我第一次看到这个大船的时候，就对我哥哥说，那可能成为把圣布伦丹送进棺材的一颗钉子，太大了， 要花太多钱。’”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

岛上的人口仍在外流

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圣布伦丹市长维罗妮卡·布鲁姆菲尔德（Veronica Broomfield）誓言要为社区的存在战斗到最后一息。 当记者提到轮渡的花费等问题时， 她问道：“你想扼杀我们的社区吗？别想”。语气相当强硬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
便利店店主Ruby Kean © CBC

但圣布伦丹的实际情况是严峻的，不断有人搬离岛屿。一位年轻的母亲和她的三个学龄儿童计划在十一月份离开。 这一下子就使岛上学校的学生数减少三分之一，只剩六个学生了。另一对年轻夫妇和他们的两个学龄前儿童也在最近几天离开，到艾尔伯塔省寻找更好的机会。就连小学的校长，曾经为捍卫岛屿社区的存在充满激情，也计划在不久的将来带着她的小女儿离开。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲁比•基恩（Ruby Kean）是圣布伦丹岛上两家便利店中其中一家的店主，已在岛上经营了14，现在也开始考虑在这里生意的未来。因为顾客越来越少。以前她不愿搬走是因为父母都在这里，现在父母都已过世，她想去探寻新的机会。她说：“我希望有一些晚上能在圣约翰斯和姐妹们聊聊天，一起喝咖啡，我希望和她们在一起”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着昂贵的渡轮服务将人们从岛上带走，这个已经存在了175年的社区的前途正越来越黯淡。凯文·奥赖利也明知这一点。他说：“政府要这样做，那样做，从开始到现在已经很长时间了。我知道我们快死了，但我们希望有尊严地死去”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会、经济纽芬兰省的无奈：100多人的小岛居民轮渡支出花费惊人政治加拿大政府今后3年将接收近 100 万移民社会加拿大囚犯抱怨监狱伙食太差社会冬天到，雪来临，阿尔伯塔省告诫滑雪者小心雪崩社会安大略省高速路14辆汽车相撞，烈火熊熊，至少两人丧生 （视频）人物、社会、艺术与娱乐萨斯克彻温省一对新人选择万圣节举办有骷髅参加的婚礼移民与难民联邦政府承诺捐款罗兴亚难民社会、移民与难民反对唐人街“贵族化”， 温哥华有争议豪华公寓项目延后审批议国际纽约汽车恐袭杀手是啥样人政治、科技合适不合适？高科技公司巨头频频与联邦自由党决策者会面

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志