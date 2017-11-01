纽芬兰省的无奈：100多人的小岛居民轮渡支出花费惊人

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近年来，加拿大东部海岸一些小镇的人口不断萎缩，存亡问题越来越突出。这个星期加拿大广播公司记者的一篇报道再次把这一问题提到人们面前。

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在纽芬兰省东部大西洋上的伯纳维斯塔海湾（Bonavista Bay），有一个圣•布伦丹岛，岛上住着145名居民。这个小岛靠渡轮连接纽芬兰大岛， 渡轮服务由省交通部承担。而这一服务在过去6年里支出巨大，将近3000万加元，而且每年还在上涨。去年的费用超过了600万加元。若按岛上居民人数平均，在每人身上花的轮渡支出高达4.2万元。

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CBC记者特里•罗伯茨（Terry Roberts）在不久前的一个下午前往轮渡码头现场查看，见到从布伦丹岛开过来的渡轮上开下来10辆车，而半个小时后再起锚开往小岛时，船上只有一辆汽车和两个人。渡轮的单程行驶时间约为一小时。每辆载有两名乘客的汽车为来回一趟支付的轮渡费为34加元，而实际费用却差不多要500加元。岛上的人口数量仍在减少，到今年10月份，只有114人说他们在岛上有家。若按这个人口数平均， 那每年的人均轮渡成本差不多要达到5.3万加元。

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但岛上有些人不愿提到这些数字。凯文·奥赖利（Kevin O’Reilly）就是其中之一。他讨厌那些计算出这些数字的人。他说：“说这些有什么用呢？我不知道你们要怎么做，要强迫我们搬出岛，还是怎么的？”他说，轮渡就是岛民的高速公路，作为公民我们有权拥有这种交通服务。

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奥赖利是圣•布伦丹岛上100多居民的副市长，也是渡轮用户委员会主席。这位退休教师像岛上的许多人一样，热爱他们的岛屿家园， 并为此感到骄傲。他说：“岛上的人都喜欢生活在这里，很多加大人和美国人都不希望这个岛关闭”。

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需要“艰难的对话”

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纽芬兰和拉布拉多的交通部长史蒂夫·克罗克（Steve Crocker）星期一承认，摆那些数字出来根本“不起作用”。他说：“这个省已经到了必须与很多边远社区进行艰难对话的时候了。这是我们必须要做的事”。他告诉记者，该省每年花在水上交通的支出高达7300万。以布伦丹岛轮渡的花费为例，要支付九个人的工资，每年要50万升燃料，即使渡轮更换一个很小的部件，按照所谓的“海洋价格”也动辄要数千元。而支出这么大，乘客却很少，仅为载客量的13％，车辆仅为容量的22％。他说整个海事服务体系都需要一个全面的审查。

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省交通部长Steve Crocker © CBC

纽芬兰省的财政状况已经很差，用有些人的话说，已经处在悬崖边上。维持布伦丹岛存在的花费就是诸多原因之一。不仅是轮渡支出，岛上只有9个小学生， 却保留着一所全年级制的小学，有9公里的省道要维护，还有一间公共医疗诊所在运作。

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省交通部正在努力降低轮渡服务的成本。每天的轮渡班次已经从五班减少到三班，发动机装了节油装置，岛上的居民则说这些举措不仅伤害到旅游业， 还使当地渔民做生意更困难。

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当然也有居民知道这件事的轻重，包括渔民帕迪•克利（Paddy Kelly），他早就觉得轮渡船太大了。“很多人都认为轮渡船大点更好，但我第一次看到这个大船的时候，就对我哥哥说，那可能成为把圣布伦丹送进棺材的一颗钉子，太大了， 要花太多钱。’”

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岛上的人口仍在外流

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圣布伦丹市长维罗妮卡·布鲁姆菲尔德（Veronica Broomfield）誓言要为社区的存在战斗到最后一息。 当记者提到轮渡的花费等问题时， 她问道：“你想扼杀我们的社区吗？别想”。语气相当强硬。

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便利店店主Ruby Kean © CBC

但圣布伦丹的实际情况是严峻的，不断有人搬离岛屿。一位年轻的母亲和她的三个学龄儿童计划在十一月份离开。 这一下子就使岛上学校的学生数减少三分之一，只剩六个学生了。另一对年轻夫妇和他们的两个学龄前儿童也在最近几天离开，到艾尔伯塔省寻找更好的机会。就连小学的校长，曾经为捍卫岛屿社区的存在充满激情，也计划在不久的将来带着她的小女儿离开。

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鲁比•基恩（Ruby Kean）是圣布伦丹岛上两家便利店中其中一家的店主，已在岛上经营了14年，现在也开始考虑在这里生意的未来。因为顾客越来越少。以前她不愿搬走是因为父母都在这里，现在父母都已过世，她想去探寻新的机会。她说：“我希望有一些晚上能在圣约翰斯和姐妹们聊聊天，一起喝咖啡，我希望和她们在一起”。

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随着昂贵的渡轮服务将人们从岛上带走，这个已经存在了175年的社区的前途正越来越黯淡。凯文·奥赖利也明知这一点。他说：“政府要这样做，那样做，从开始到现在已经很长时间了。我知道我们快死了，但我们希望有尊严地死去”。

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